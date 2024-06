Γερμανία: Οργή για τη δολοφονική επίθεση με θύμα Αστυνομικό ΒΙΝΤΕΟ

Ο θάνατος του αστυνομικού Ρουβέν Λ., ο οποίος την Παρασκευή δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον Σουλαϊμάν Α. σε κεντρική πλατεία του Μανχάιμ, έχουν προκαλέσει οργή και θλίψη, στη Γερμανία.

Συγκλονισμένος δήλωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Συνδικάτου της Αστυνομίας στην Βάδη-Βυρτεμβέργη Ραλφ Κούστερερ τόνισε ότι η βία που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αστυνομικοί είναι «ανελέητα βάναυση, απάνθρωπη και συχνά μοιραία».

Σύμφωνα με τον Κούστερερ, «οι εκστρατείες κατά του μίσους και της υποκίνησης βίας συχνά ούτε καν αγγίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί σε καθημερινή βάση. Οι συζητήσεις για την δημοκρατία και την ελευθερία της έκφρασης δεν φτάνουν σε ανεύθυνους δράστες, αλλά ούτε και σε θρησκευτικά φανατικούς, στους οποίους ο κόσμος των δικών μας ιδεών φαίνεται εντελώς ξένος και παράλογος».

Από την πλευρά του, ο Σολτς έγραψε στο Χ: «Είμαι βαθιά συγκλονισμένος και σοκαρισμένος από το γεγονός ότι ο γενναίος αστυνομικός υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του μετά την τρομερή επίθεση στο Μανχάιμ. Η αφοσίωσή του στην ασφάλεια όλων μας αξίζει την υψηλότερη αναγνώριση. Σε αυτές τις πικρές ώρες η σκέψη μου βρίσκεται στην οικογένειά του και σε όλους όσοι θρηνούν».

Ο πρωθυπουργός της Βάδης-Βυρτεμβέργης Βίνφριντ Κρέτσμαν δήλωσε επίσης συγκλονισμένος από την εξέλιξη: «Η σκέψη μας είναι στην οικογένεια και τους συναδέλφους του. Ο πόνος μιας τόσο βαριάς απώλειας στα καλά καθούμενα είναι δύσκολο να μετρηθεί. Αυτή η πράξη καθιστά σε όλους μας απολύτως σαφείς τους ανυπολόγιστους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται καθημερινά οι αστυνομικοί», δήλωσε ο κ. Κρέτσμαν και εξέφρασε τον σεβασμό του για το προσωπικό της αστυνομίας στην Βάδη-Βυρτεμβέργη. «Η υπηρεσία σας στο κρατίδιό μας, στην κοινότητά μας, στην ελεύθερη δημοκρατική μας τάξη, είναι ανεκτίμητη. Ως κοινωνία, είμαστε υποχρεωμένοι να σας δείχνουμε στον υψηλότερο βαθμό τον σεβασμό, την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη μας», πρόσθεσε.

Several individuals were injured in a stabbing during a YouTube livestream in Mannheim, Germany. The attack, which occurred this morning, was broadcast live, showing the assailant dragging a man to the ground while wielding a knife. Bystanders quickly intervened to assist the… pic.twitter.com/FzMpN6x3z2

