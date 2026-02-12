Γερμανία: Σενάρια ενεργοποίησης της Μερκελ, ποιοι αντιδρούν

Μετά από 16 χρόνια στην καγκελαρία και έχοντας εδραιωθεί ως μία από τις πιο δημοφιλείς μορφές της γερμανικής πολιτικής σκηνής, η Άνγκελα Μέρκελ αποχώρησε από την ενεργό δράση ύστερα από τις ομοσπονδιακές εκλογές του 2021.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της «Bild», σε ορισμένους κύκλους του CDU ενισχύεται μια φημολογία που προκαλεί έντονο ενδιαφέρον: το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια για το αξίωμα του ομοσπονδιακού προέδρου.

Όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, αυτό το σενάριο θα μπορούσε να δημιουργήσει πολιτικά προβλήματα στο CDU, επειδή η Άνγκελα Μέρκελ εξακολουθεί να είναι αρκετά δημοφιλής στους Πράσινους.

Μάλιστα, υπάρχουν εικασίες ότι είτε το ίδιο το κόμμα των Πρασίνων, είτε ο Τζεμ Οζντεμίρ -υπουργός και γνωστό στέλεχος των Πρασίνων από το κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης- θα μπορούσαν να την προτείνουν για το ανώτατο κρατικό αξίωμα της Γερμανίας, δηλαδή για πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ο πρόεδρος του CDU Φρίντριχ Μερτς θα βρισκόταν σε δύσκολη θέση.

Από τη μία θα ήταν λογικό να στηρίξει μια υποψηφιότητα που προέρχεται από το ίδιο κόμμα με εκείνον. Από την άλλη όμως, η σχετικά καλή σχέση της Μέρκελ με τους Πράσινους -οι οποίοι είναι πολιτικοί αντίπαλοι του CDU- θα μπορούσε να τον φέρει σε πολιτικά άβολη θέση.

Η «δύσκολη» σχέση Μερτς – Μέρκελ

Οι σχέσεις Μερτς και Μέρκελ έχουν παρελθόν έντασης. Το 2002 η Μέρκελ τον απομάκρυνε από τη θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και αργότερα εκείνος έγινε ένας από τους βασικούς εσωκομματικούς επικριτές της. Παρότι ανήκουν στο ίδιο κόμμα, αυτή η ιστορία κάνει την κατάσταση πιο περίπλοκη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μέρκελ θα είχε πλεονέκτημα απέναντι σε άλλους πιθανούς υποψηφίους του CDU, όπως η υπουργός Παιδείας Κάριν Πρίεν και η πρόεδρος της Bundestag Γιούλια Κλόκνερ. Η Κλόκνερ ειδικά θεωρείται δύσκολο να γίνει αποδεκτή από κόμματα όπως οι Πράσινοι και το SPD, επειδή θεωρείται πολύ κοντά πολιτικά στον Μερτς. Και αυτό έχει σημασία, γιατί για να εκλεγεί πρόεδρος στη Γερμανία χρειάζονται ψήφοι από περισσότερα κόμματα — όχι μόνο από ένα.

Την ίδια στιγμή, η πρώην καγκελάριος εμφανίζεται όλο και πιο συχνά δημόσια και τραβά έντονο ενδιαφέρον. Σκοπεύει επίσης να παραστεί στο ομοσπονδιακό συνέδριο του CDU τον Φεβρουάριο, κάτι που προκαλεί προσοχή, γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν πήγαινε.

