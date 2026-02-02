Γερμανία: Συνελήφθησαν πέντε ύποπτοι για παραβίαση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Γερμανία: Συνελήφθησαν πέντε ύποπτοι για παραβίαση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας
02 Φεβ. 2026 19:10
Στη Γερμανία πέντε άτομα συνελήφθησαν με την υποψία της παραβίασης των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε βάρος της Ρωσίας μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η υπόθεση αφορά εξαγωγές εξοπλισμού κατασκευής όπλων προς τη Ρωσία, μέσω εικονικών εταιριών και θεωρείται ότι εμπλέκονται οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, η οποία εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης, οι πέντε άνδρες φέρονται να έχουν αποκρύψει αποστολές από το Λούμπεκ στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν προς τη Ρωσία μηχανολογικού και τεχνικού εξοπλισμού για την κατασκευή όπλων. Οι αποστολές γίνονταν με δίκτυο εικονικών εταιριών και μέσω χωρών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι γερμανικές αρχές υποψιάζονται ότι εμπλέκονται άμεσα οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Πάνω από 15.000 παραβιάσεις
Στις περίπου 75 υποθέσεις που ερευνώνται, κάποιοι από τους παραλήπτες είναι σαφώς εταιρίες κατασκευής όπλων, ενώ η αστυνομία υπολογίζει ότι έχουν πραγματοποιηθεί περί τις 16.000 παραβιάσεις κανονισμών εμπάργκο, με την αξία των προϊόντων να ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Όπως μετέδωσε η Ραδιοτηλεόραση Νοτιοδυτικής Γερμανίας SWR, μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο Νικίτα Σ., κάτοχος ρωσικής και γερμανικής υπηκοότητας, ο οποίος πιστεύεται ότι βρίσκεται πίσω από την εταιρία στο Λούμπεκ και συνελήφθη κατά την είσοδό του στη Γερμανία.

Η αστυνομία, οι τελωνειακές αρχές, αλλά και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών (BND) διεξήγαγαν έρευνες στα ακίνητά του, στα ακίνητα των τεσσάρων συνεργατών του και σε άλλες τοποθεσίες στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, στη Φρανκφούρτη, στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν και στη Νυρεμβέργη. Κάποιοι από τους υπόπτους είναι Γερμανοί πολίτες, κάποιοι έχουν γερμανική και ρωσική υπηκοότητα και ένας έχει γερμανική και ουκρανική.

