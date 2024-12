Γερμανία: Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Σολτς με «φόντο» την τραγωδία στην χριστουγεννιάτικη αγορά

Το δικό του μήνυμα απηύθυνε στους κατοίκους της Γερμανίας ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς για το νέο έτος του 2025, καλώντας τους να παραμείνουν ενωμένοι παρά τις πολλές παγκόσμιες κρίσεις και τους πολέμους, την προβληματική οικονομία της χώρας και την πρόσφατη φονική επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου που συγκλόνισε το έθνος.

«Η δύναμη προέρχεται από την αλληλεγγύη. Και είμαστε μια χώρα που μένει ενωμένη όταν οι καιροί είναι δύσκολοι, όπως ξέρουμε ότι είναι», δήλωσε ο Σολτς στο μήνυμά του, το απόγευμα της Τρίτης.

We are a country that stands together. Also when times are tough, as we know they are. Many are wondering where we go from here. My answer: With mutual respect, trust, interest and engagement, we can make 2025 a good year. #Newyearsaddress pic.twitter.com/pybHh2PAaU

