Γερμανία: Τουλάχιστον 4 νεκροί από τον εκτροχιασμό τρένου στη Βαυαρία

Σε εξέλιξη βρίσκεται μία μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής στα βόρεια του χειμερινού θερέτρου Γκάρμις Πάρτενκιρχεν της Βαυαρίας για τον απεγκλωβισμό επιβατών μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι ενώ πάνω από 60 έχουν τραυματιστεί.

Πολλοί από τους επιβάτες είναι μαθητές, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Bild».

«Το τρένο με προορισμό το Μόναχο πιθανότατα εκτροχιάστηκε», δήλωσε εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας προσθέτοντας ότι τρία βαγόνια ανατράπηκαν.

Τρία ελικόπτερα διάσωσης από το Τιρόλο, ασθενοφόρα όπως επίσης και Γερμανοί στρατιώτες βρίσκονται ήδη στο σημείο για τον απεγκλωβισμό των επιβατών.

«Οι επιβάτες βγαίνουν από τα παράθυρα για να σωθούν», όπως υποστηρίζει εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας, Γιοαχίμ Χέρμαν μεταβαίνει στην περιοχή όπου σημειώθηκε το σιδηροδρομικό δυστύχημα, σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ.

Το τρένο εκτροχιάστηκε γύρω στις 2:15 μ.μ. ώρα Ελλάδος, την τελευταία ημέρα του σχολείου με τους μαθητές να ανυπομονούν για τις διακοπές τους.

«Τουλάχιστον 60 άνθρωποι νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή, εκ των οποίων οι 16 σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε εκπρόσωπος του περιοχής Γκάρμις Πάρτενκιρχεν προσθέτοντας ότι οι τραυματίες είναι όλων των ηλικιών.

At least three people died and several more were injured after a passenger #train derailed in the #Garmisch–#Partenkirchen region of # Bavaria. #germany pic.twitter.com/1IOfMsZXP4

