Γερουλάνος για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: «Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι»

Οι εσωκομματικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζονται σε μια κρίσιμη περίοδο, με το βλέμμα στραμμένο στο επικείμενο συνέδριο, την ώρα που η αποχώρηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και η παράδοση της έδρας του στο κόμμα ανοίγουν νέο κύκλο συζητήσεων για τη συνοχή και την πολιτική πορεία της παράταξης. Τη θέση του αναμένεται να καταλάβει ο Βαγγέλης Γιαννακούρας, ο οποίος θα ορκιστεί βουλευτής.

Από την Κρήτη, όπου βρίσκεται, ο Παύλος Γερουλάνος εξέφρασε ανοιχτά τη δυσφορία του για την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Όπως ανέφερε, η παρούσα συγκυρία δεν προσφέρεται για εσωτερικές απώλειες και νέες διασπάσεις, αλλά για συσπείρωση και ενίσχυση της κοινής προσπάθειας, ανεξάρτητα από τις διαφωνίες που μπορεί να υπάρχουν.

Ο ίδιος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να επικρατήσουν ψυχραιμία, ενότητα και θεσμική λειτουργία από όλες τις πλευρές, ξεκαθαρίζοντας ότι η παράταξη οφείλει να παραμείνει προσηλωμένη στον βασικό της στόχο: να παρουσιάσει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στους πολίτες και να διεκδικήσει με αξιώσεις τη νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Παράλληλα, ο Παύλος Γερουλάνος κατέστησε σαφές ότι ο ίδιος θα συνεχίσει να εργάζεται αποκλειστικά προς αυτή την κατεύθυνση, αποφεύγοντας να δώσει περαιτέρω διάσταση στην εσωκομματική ένταση. Με τη φράση ότι κάθε απόφαση τελικά θα κριθεί από το αποτέλεσμά της, άφησε να εννοηθεί πως η ουσία θα φανεί στην πολιτική αποτίμηση των επόμενων κινήσεων και στις συνέπειες που θα έχουν για την παράταξη.

Η υπόθεση Κωνσταντινόπουλου, πάντως, προσθέτει νέο βάρος στο ήδη φορτισμένο εσωκομματικό κλίμα, σε μια περίοδο κατά την οποία το ΠΑΣΟΚ καλείται να διαχειριστεί κρίσιμες αποφάσεις, ισορροπίες και στρατηγικές επιλογές μπροστά στο συνέδριό του.

