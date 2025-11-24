Γεροβασίλη: Ταυτοποιήθηκε 79χρονος για απειλές σε βάρος της μέσω Διαδικτύου

Όπως γνωστοποιήθηκε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ταυτοποίησε 79χρονο ημεδαπό ως εμπλεκόμενο σε υπόθεση απειλής διάπραξης εγκλημάτων μέσω Διαδικτύου σε βάρος της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγας Γεροβασίλη.

Τον Οκτώβριο του 2024, όπως αναφέρει η αστυνομία, αναρτήθηκε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης απειλητικό περιεχόμενο σε βάρος της πολιτικού.

Για την υπόθεση υποβλήθηκε σχετική έγκληση, η οποία τέθηκε υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και στη συνέχεια παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή έρευνα, καθώς και σε συνεργασία με την εταιρεία της πλατφόρμας και παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, ταυτοποιήθηκε ο 79χρονος, ως διαχειριστής του λογαριασμού που πραγματοποίησε την εν λόγω ανάρτηση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για απειλή διάπραξης εγκλημάτων, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



