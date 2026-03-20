Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 20χρονος που κατηγορείται για τον βαρύ τραυματισμό της 24χρονης

Εις βάρος του εκδόθηκε ένταλμα από την ανακρίτρια Βέροιας

20 Μαρ. 2026 17:50
Πλέον για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται ο 20χρονος που φέρεται ως υπαίτιος για τον βαρύ τραυματισμό της 24χρονης, το βράδυ της περασμένης Τρίτης, στη Βέροια. Εις βάρος του εκδόθηκε ένταλμα από την ανακρίτρια Βέροιας σε εκτέλεση του οποίου συνελήφθη και κρατείται για να απολογηθεί ενώπιόν της.

Πλαστοί πίνακες και σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη από στελέχη του ελληνικού FBI

Οι Αρχές φαίνεται πως έφτασαν στα ίχνη του από το κινητό τηλέφωνο της παθούσας και τον προσήγαγαν αρχικά ως ύποπτο. Εξεταζόμενος από στελέχη της Ασφάλειας Βέροιας φέρεται να ομολόγησε ότι χτύπησε την 24χρονη πάνω σε καβγά, ανταποδίδοντας – κατά τους ισχυρισμούς του – χτυπήματα που δέχθηκε από τη γυναίκα.

Ο ίδιος, κατά πληροφορίες, συνδέεται φιλικά με την 24χρονη και είχε συναντηθεί μαζί της, όταν ξέσπασε ο φερόμενος καβγάς. Η γυναίκα εντοπίστηκε από περιοίκους πεσμένη στο έδαφος σε πυλωτή πολυκατοικίας, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης και η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:21 Ο Γιώργος Πλέας στον τελικό του «Elite Montenegro Cup 2026»
20:11 Ιταλία: Δυο νεκροί από έκρηξη σε αγροικία κοντά στη Ρώμη
20:02 Επιστροφή στην Ελλάδα για το ελληνικό προσωπικό της αποστολής του ΝΑΤΟ στο Ιράκ
19:51 Συνελήφθη στη Βενεζουέλα ο μεγιστάνας του πετρελαίου Βίλμερ Ρουπέρτι, ΒΙΝΤΕΟ
19:41 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για αύξηση στον κατώτατο μισθό έως 25%!, ΒΙΝΤΕΟ
19:31 Γκαλερί Τσαγκαράκη: Βρέθηκαν πάνω από 300 πλαστοί πίνακες και περισσότερα από 200.000 ευρώ σε μετρητά, ΒΙΝΤΕΟ
19:21 Αποκάλυψη Politico: Πρόταση Ρωσίας στις ΗΠΑ να σταματήσει τη ροή πληροφοριών προς το Ιράν
19:10 «Αυτός που το έκανε είχε πρόθεση να σκοτώσει», ξεκάθαρος ο πατέρας της 24χρονης για τον ξυλοδαρμό από τον 20χρονο
19:01 Τράπεζα της Ελλάδας: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης για το 2026 στο 1,9%
19:00 Πολιτική, πρωτογενής τομέας και Παιδεία
18:54 Από τη Ντόχα στη Λιέγη 147 άλογα ελίτ μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου
18:49 O Καραλής για το 3ο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, η μεγάλη μάχη με τον Ντουπλάντις
18:41 Πρώτη βιντεοσκοπημένη εμφάνιση Χαμενεΐ μετά τη διαδοχή και νέο σήμα ισχύος από την Τεχεράνη
18:34 Πάτρα: Διέλευση ελικοπτέρων Apache πάνω από την πόλη – Κοίταζαν ψηλά οι πολίτες
18:32 Νέα έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων από το Δημόσιο την επόμενη εβδομάδα
18:30 Το ΝΑΤΟ αποσύρει όλο το προσωπικό της αποστολής του στο Ιράκ προς την Ευρώπη
18:30 Ο καθηγητής Γιάννης Μάζης στην «Π»: «Δεν τελειώνει εύκολα ο πόλεμος»
18:28 Πάτρα: Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για το τρένο – Στο τραπέζι η τελική πρόταση για τη γραμμή και το λιμάνι
18:24 Γεννητούρια σε ασθενοφόρο στο Ηράκλειο, η πρώτη φωτογραφία του μπέμπη!
18:14 Προειδοποίηση Μπιρόλ: Έξι μήνες μπορεί να χρειαστούν για να αποκατασταθούν πετρέλαιο και αέριο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
