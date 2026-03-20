Πλαστοί πίνακες και σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη από στελέχη του ελληνικού FBI

Μετά την έφοδο του ελληνικού FBI στην αποθήκη της γκαλερί του στο Ελληνικό, βρέθηκαν πλαστοί πίνακες και συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης.

Οι αστυνομικοί μετά την έρευνα συνέλαβαν τον γκαλερίστα που πλέον οδηγείται στην Ασφάλεια.

Καλά ενημερωμένες πηγές ανέφεραν από την έρευνα των αστυνομικών, έχουν εντοπιστεί πλαστοί πίνακες καθώς και αρκετά μετρητά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για την έρευνα στάθηκε μια ανάρτηση του γκαλερίστα στα κοινωνικά δίκτυα με την οποία ανακοίνωνε ότι πουλάει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1745 και προέρχεται από τη Βενετία.

Να σημειωθεί ότι και το Ευαγγέλιο ελέγχεται ως προς τη γνησιότητά του.

