Για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν με 17.000 στρατιώτες ετοιμάζονται οι ΗΠΑ

Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους τους οποίους επικαλείται η Washington Post, καθώς χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες και πεζοναύτες φτάνουν στη Μέση Ανατολή.

Η απόφαση, για μια νέα φάση του πολέμου, αν τελικά ληφθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να αποβεί επικίνδυνη για τα αμερικανικά στρατεύματα, τα οποία θα εκτεθούν σε πολλούς περισσότερους κινδύνους από σήμερα, όπως τα ιρανικά drone και τους πυραύλους, ακόμη και τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση δεν θα συνιστούσε πλήρη εισβολή, σημειώνει η αμερικανική εφημερίδα, αλλά θα μπορούσε να περιλαμβάνει επιδρομές από δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων και πεζικό.

Για την ώρα δεν ήταν σαφές εάν ο Τραμπ θα εγκρίνει όλα, μερικά ή τελικά κανένα από τα σχέδια του Πενταγώνου.

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση Τραμπ τις τελευταίες ημέρες ταλαντεύεται μεταξύ της δήλωσης ότι ο πόλεμος τελειώνει και της απειλής να τον εντείνει.

Ενώ ο πρόεδρος έχει εκφράσει την επιθυμία να διαπραγματευτεί το τέλος της σύγκρουσης, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, προειδοποιούσε την Τρίτη ότι αν το καθεστώς στην Τεχεράνη δεν τερματίσει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες και δεν σταματήσει τις απειλές του εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, ο Τραμπ είναι «έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση» εναντίον τους.

Ωστόσο, το Σάββατο ο αντιπρόεδρος του Τραμπ, Τζει Ντι Βάνς, έλεγε ότι ο πόλεμος δεν θα παραταθεί για πολύ ακόμη.

Συνεχής συναγερμός στο βόρειο Ισραήλ

Σε κατάσταση διαρκούς επιφυλακής βρίσκεται το βόρειο Ισραήλ, καθώς οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ηχούν ανά λίγα λεπτά λόγω της έντασης των επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ.

Οι προειδοποιήσεις για εκτοξεύσεις ρουκετών συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου και μέχρι τις πρώτες ώρες της Κυριακής, με τους κατοίκους των παραμεθόριων περιοχών να καλούνται διαρκώς να καταφύγουν σε καταφύγια.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν με στόχο το νότιο Ισραήλ αναχαιτίστηκε, ενώ παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και νωρίτερα. Σειρήνες ήχησαν σε περιοχές όπως το Νεγκέβ και η Νεκρά Θάλασσα.

Παράλληλα, οι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σε χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο, με σφοδρές συγκρούσεις με μαχητές της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 250 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν τις τελευταίες ώρες, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία κλιμάκωση.

Εκρήξεις και καπνός στην Τεχεράνη

Την ίδια ώρα, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στα βόρεια προάστια της Τεχεράνη, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Καπνός υψώνεται από ορεινές περιοχές της πόλης, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τους στόχους. Εκρήξεις καταγράφηκαν και στην Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης, όπου βρίσκονται σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη σαφείς απαντήσεις, με την κατάσταση να παραμένει ρευστή και τους κατοίκους σε επιφυλακή.

Απειλές των Χούθι και κίνδυνος στην Ερυθρά Θάλασσα

Νέο μέτωπο φαίνεται να ανοίγει από τους Χούθι της Υεμένη, οι οποίοι απειλούν με επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.

Η ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES προειδοποίησε τη ναυτιλιακή κοινότητα να παραμείνει σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς δεν αποκλείονται επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από την περιοχή.

Οι Χούθι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο στήριξης των «μετώπων αντίστασης» σε Παλαιστίνη, Ιράκ, Λίβανο και Ιράν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



