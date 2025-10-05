Για νίκες Θύελλα Πατρών και Παναιγιάλειος

Οι δύο ομάδες της Αχαΐας έχουν ανάγκη την κατάκτηση των τριών βαθμών

05 Οκτ. 2025 10:39
Την ευκαιρία να ανέβει ακόμα ψηλότερα στη βαθμολογία του 4ου Ομίλου έχει σήμερα (5/10) η Θύελλα Πατρών, που υποδέχεται τον Πέλοπα Κιάτου (γηπ. Θύελλας, 16.00).

Οι «κυανόλευκοι» είναι αήττητοι και έχουν τον τρόπο στο γήπεδό τους να παίρνουν αυτό που θέλουν και αυτό θα επιδιώξουν με την ομάδα της Κορινθίας. Διαιτητής θα είναι ο Αντωνιάδης από την Κεφαλονιά.
Νίκη χρειάζεται ο Παναιγιάλειος στο παιχνίδι με τον Πανθουριακό (Δημ. Στάδιο Αιγίου, 16.00), καθώς η αιγιώτικη ομάδα παραμένει χωρίς «τρίποντο».

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Τριανταφύλλου (Αργολίδας).
Τα άλλα ματς: Πανγυθεατικός – Ερμής Μελιγούς (16.00), Μιλτιάδης – Λουτράκι (16.00), Κόρινθος – Ζάκυνθος (14.30).

 
