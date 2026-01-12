Για πότε αναβλήθηκε και γιατί η δίκη Πισπιρίγκου για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας

Πρωτοδίκως η Ρούλα Πισπιρίγκου καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση για το θάνατο της Τζωρτζίνας.

Για πότε αναβλήθηκε και γιατί η δίκη Πισπιρίγκου για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας
12 Ιαν. 2026 10:42
Pelop News

Αναβλήθηκε η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου που επρόκειτο να εκδικαστεί σήμερα Δευτέρα 12/01/2026 στο Μικτό Εφετείο Αθηνών,  η δολοφονίας της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας, μετά από σχετικό αίτημα που υπεβλήθη, από την υπεράσπιστης της, το οποίο και έγινε δεκτό από το Δικαστήριο.

Η δίκη αναβλήθηκε για 18 τις Σεπτεμβρίου.

Στη δικαστική αίθουσα εκτός από μέλη της οικογένειας της παρών ήταν και ο πρώην σύζυγος της, Μάνος Δασκαλάκης.

Για πότε αναβλήθηκε και γιατί η δίκη Πισπιρίγκου για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας

Πρωτοδίκως η Ρούλα Πισπιρίγκου καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση για το θάνατο της Τζωρτζίνας ενώ της έχουν επιβληθεί δις ισόβια για τις δολοφονίες των άλλων δύο παιδιών της, της Μαλένας και της Ίριδας.

Η ίδια ωστόσο μέχρι και σήμερα, δηλώνει αθώα αρνούμενη τις κατηγορίες.

Για πότε αναβλήθηκε και γιατί η δίκη Πισπιρίγκου για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:49 Χρυσές Σφαίρες 2026: Αναστάτωση από φωτιά στην αίθουσα Τύπου ΒΙΝΤΕΟ
12:43 Συναγερμός στην Πάτρα: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα – Στο σημείο αστυνομία, πυροσβεστική και ψυχολόγοι
12:42 Αυτός είναι ο αντικαταστάτης του Λεμπέση στον ΝΟΠ
12:38 Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Εμπαιγμός» η ανακοίνωση ΣΕΒΙΠΑ για ιατρείο στη ΒΙΠΕ – Ζητά Κέντρο Υγείας και ΕΚΑΒ
12:33 ΙΟΒΕ: Σταθερό οικονομικό κλίμα με βελτίωση της εμπιστοσύνης
12:32 Πάλεψε με τα κύματα για να σώσει το αυτοκίνητό του στο λιμάνι της Τήνου ΒΙΝΤΕΟ
12:28 ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλείνει μέσα Φεβρουαρίου η Εξεταστική – Σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για μάρτυρες και διαφάνεια
12:27 Η πρώτη αντίδραση Χριστοδουλίδη μετά την παραίτηση Χαραλάμπους
12:23 Χατζηδάκης προς αγρότες: «Ο διάλογος δεν μπορεί να περιμένει» – Ανοικτό το ενδεχόμενο αποχής από το Μαξίμου
12:18 Γαλλία: Τουρίστες εκτός Ευρώπης θα πληρώνουν ακριβότερα στα μουσεία
12:15 «Νέα Δυτική Ελλάδα»: Στήριξη στο Σπίτι του Χαμόγελου του Παιδιού στην Τέμενη Αιγίου
12:11 Λιβαθηνός: “Δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι με τον Ερμή”
12:09 Θάνατος 17χρονου στις Σέρρες: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για πιθανές παραλείψεις κρατικών φορέων
12:04 Μέτωπο αντίδρασης στην Πάτρα για τις Σχολικές Επιτροπές: Κινητοποίηση και κλιμάκωση ενάντια στο νομοσχέδιο ΦΩΤΟ
12:03 Γερμανία: Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων στην Φρανκφούρτη ΒΙΝΤΕΟ
11:59 Χιόνια, παγετός και κατολισθήσεις σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία: Πού χρειάζονται αλυσίδες, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
11:56 Διήμερο παγωνιάς πριν την απότομη αλλαγή: Χιόνια και τσουχτερό κρύο έως την Τρίτη – Ο χάρτης των χιονοπτώσεων
11:54 Με το «δεξί» στο 2026 οι άνδρες της Ακαδημίας των Σπορ
11:51 Θεσμική ασπίδα για τα παιδιά: Στο Τοπικό Δίκτυο Φορέων ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας – Γρ. Αλεξόπουλος: «Κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει αβοήθητο»
11:47 Σε ανοδικό έδαφος κινείται το Χρηματιστήριο της Αθήνας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ