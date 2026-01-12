Για πότε αναβλήθηκε και γιατί η δίκη Πισπιρίγκου για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας

Αναβλήθηκε η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου που επρόκειτο να εκδικαστεί σήμερα Δευτέρα 12/01/2026 στο Μικτό Εφετείο Αθηνών, η δολοφονίας της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας, μετά από σχετικό αίτημα που υπεβλήθη, από την υπεράσπιστης της, το οποίο και έγινε δεκτό από το Δικαστήριο.

Η δίκη αναβλήθηκε για 18 τις Σεπτεμβρίου.

Στη δικαστική αίθουσα εκτός από μέλη της οικογένειας της παρών ήταν και ο πρώην σύζυγος της, Μάνος Δασκαλάκης.

Πρωτοδίκως η Ρούλα Πισπιρίγκου καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση για το θάνατο της Τζωρτζίνας ενώ της έχουν επιβληθεί δις ισόβια για τις δολοφονίες των άλλων δύο παιδιών της, της Μαλένας και της Ίριδας.

Η ίδια ωστόσο μέχρι και σήμερα, δηλώνει αθώα αρνούμενη τις κατηγορίες.

