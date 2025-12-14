Για πρώτη φορά στην Κύπρο ο Πρόεδρος των Εμιράτων: Θα υπογράψει Κοινή Διακήρυξη με τον Χριστοδουλίδη

Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο για πρώτη φορά πραγματοποιεί σήμερα στην Κύπρο ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχης Μοχάμεντε μπιν Ζαγιέντ αλ Ναϊχάν κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, πρόκειται για ιστορική επίσκεψη, την πρώτη του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Κύπρο, η οποία επιβεβαιώνει με τον πλέον επίσημο τρόπο την νέα δυναμική που αναπτύσσεται στις σχέσεις των δυο χωρών αλλά και το στρατηγικό βάθος και την ωριμότητα που έχουν αποκτήσει.

«Η επίσκεψη αυτή έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς σηματοδοτεί τη μετάβαση των διμερών σχέσεων από τη στρατηγική σύγκλιση στη στρατηγική υλοποίηση, με έμφαση σε συγκεκριμένα παραδοτέα και απτά αποτελέσματα. Αποτελεί, ταυτόχρονα, ηχηρό μήνυμα εμπιστοσύνης προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ως αξιόπιστο εταίρο και σταθερό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια συγκυρία αυξημένων προκλήσεων για την περιοχή».

Κατά την παραμονή του στην Κύπρο, ο Πρόεδρος των ΗΑΕ θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κύπρου και θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η περαιτέρω αναβάθμιση των διμερών σχέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις, την ενέργεια και την οικονομική συνεργασία, η επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία την 1η Ιανουαρίου 2026 όπως και οι συναφείς προοπτικές ενίσχυσης των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες του Κόλπου, οι περιφερειακές εξελίξεις και οι εξελίξεις στο Κυπριακό.

Κατά την επίσκεψη αναμένεται να καθοριστούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς που να αποτελούν πρακτικό οδικό χάρτη υλοποίησης της στρατηγικής σχέσης.

Με το πέρας της συνάντησης, οι δύο Πρόεδροι θα υιοθετήσουν Κοινή Διακήρυξη στην οποία θα επισημαίνεται η απόφαση για περαιτέρω αναβάθμιση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.

Πηγή: philenews.com

