Γιαννακόπουλος για νίκη ΝΕΠ: «Το θέλαμε περισσότερο» – Και αφιέρωση στην οικογένειά του

Τα 7 γκολ που πέτυχε ο Κώστας Γιαννακόπουλος στο νικηφόρο παιχνίδι με την Ηλιούπολη αποτελούν ατομικό του ρεκόρ – ενδεχομένως και ρεκόρ ομάδας τουλάχιστον σε επίπεδο Α2 Εθνικής. Ο ίδιος ο πατρινός πολίστας είχε κάθε λόγο να δηλώνει χαρούμενος από αυτήν την επίδοση – και φυσικά από τη νίκη – και δήλωσε τα εξής αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Ηταν μια πολύ σημαντική νίκη για εμάς. Ξέραμε ότι η Ηλιούπολη είναι δύσκολη ομάδα, όμως μπήκαμε συγκεντρωμένοι στην πισίνα. Φάνηκε ότι το θέλαμε περισσότερο. Η νίκη μας δίνει ψυχολογία για τη συνέχεια. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά για το επόμενο παιχνίδι που είναι με τον ΟΥΚ Βόλου».

Οσο για το που αφιέρωσε την εμφάνισή του, ο έμπειρος περιφερειακός της ΝΕΠ δήλωσε τα εξής: «Την εμφάνιση μου την αφιερώνω στην οικογένειά μου που ήταν και είναι πάντα δίπλα μου και με βοήθησε να ξεπεράσω τον τραυματισμό μου».

