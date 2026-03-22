Γιαννακόπουλος για νίκη ΝΕΠ: «Το θέλαμε περισσότερο» – Και αφιέρωση στην οικογένειά του

Η Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ νίκησε στην Ηλιούπολη και ο Κώστας Γιαννακόπουλος αναδείχθηκε MVP στο σπουδαίο διπλό.

22 Μαρ. 2026 11:22
Τα 7 γκολ που πέτυχε ο Κώστας Γιαννακόπουλος στο νικηφόρο παιχνίδι με την Ηλιούπολη αποτελούν ατομικό του ρεκόρ – ενδεχομένως και ρεκόρ ομάδας τουλάχιστον σε επίπεδο Α2 Εθνικής. Ο ίδιος ο πατρινός πολίστας είχε κάθε λόγο να δηλώνει χαρούμενος από αυτήν την επίδοση – και φυσικά από τη νίκη – και δήλωσε τα εξής αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Ηταν μια πολύ σημαντική νίκη για εμάς. Ξέραμε ότι η Ηλιούπολη είναι δύσκολη ομάδα, όμως μπήκαμε συγκεντρωμένοι στην πισίνα. Φάνηκε ότι το θέλαμε περισσότερο. Η νίκη μας δίνει ψυχολογία για τη συνέχεια. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά για το επόμενο παιχνίδι που είναι με τον ΟΥΚ Βόλου».
Οσο για το που αφιέρωσε την εμφάνισή του, ο έμπειρος περιφερειακός της ΝΕΠ δήλωσε τα εξής: «Την εμφάνιση μου την αφιερώνω στην οικογένειά μου που ήταν και είναι πάντα δίπλα μου και με βοήθησε να ξεπεράσω τον τραυματισμό μου».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:19 Ηττα του ΑΟ Αιγιαλέων στο Βραχάτι
13:15 Η Ολγα Κλώντζα στην «Π»: Ο χορός είναι βιωματική μάθηση
13:13 Τουρκία: Συνελήφθη δημοσιογράφος γιατί τα ρεπορτάζ του…«παραπλανούσαν το λαό»
13:06 Πάτρα: Δύο συλλήψεις για έντονη μουσική σε καταστήματα – Παράβαση κοινής ησυχίας
12:58 Μάκης Λυκούδης για ΝΕΠ: «Τα παιδιά μπορούν να παίξουν σε υψηλό επίπεδο»
12:53 ΑΕΚ – Κηφισιά: Μόνο νίκη θέλει η Ένωση στο φινάλε της Super League
12:47 Ο Αθηνόδωρος διακρίσεις στο Κύπελλο Ρίψεων Αναπτυξιακών κατηγοριών
12:45 Πάτρα – Σπιράλ για Μέριμνα: «Είμαστε διαφορετικοί και ίσοι»
12:37 Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet: Για τη νίκη οι Πειραιώτες πριν τα πλέι οφ
12:26 Κούβα: Νέα διακοπή ρεύματος λόγω ενεργειακής κρίσης και αμερικανικού εμπάργκο
12:15 Κωνσταντινούπολη: Εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν πέντε άτομα από τα συντρίμια BINTEO
12:06 Πάτρα: «Δεν χωράει η Αστυνομία στο στρατόπεδο» επιμένει ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΚΕΤΧ
11:55 Τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν: Τα σενάρια απάντησης της Τεχεράνης και ο ρόλος-κλειδί των Στενών του Ορμούζ
11:46 Πλαταμώνας: Κολώνα φωτισμού καταπλάκωσε 6χρονο στη μαρίνα
11:41 Πάτρα: Συναγερμός για φωτιά στο Παυλόκαστρο
11:35 Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 22.000 ευρώ σε 17χρονο μετά από καταδίωξη
11:34 Παναχαϊκή, Παναιγιάλειος και Θύελλα μπαίνουν στη μεγάλη μάχη
11:22 25η Μαρτίου – Ειδικά μέτρα με απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών – Πότε και πού ισχύουν τα μέτρα
11:22 Γιαννακόπουλος για νίκη ΝΕΠ: «Το θέλαμε περισσότερο» – Και αφιέρωση στην οικογένειά του
11:10 Ιωάννινα: Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο Αστυνομικό Μέγαρο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
