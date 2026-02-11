Γιαννακοπούλου για Παναγόπουλο: «Θα έπρεπε να διευκολύνει τον χώρο και την παράταξή του»

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει προβληματική την κατάσταση μετά την ανάκληση της κομματικής ιδιότητας.

Γιαννακοπούλου για Παναγόπουλο: «Θα έπρεπε να διευκολύνει τον χώρο και την παράταξή του»
11 Φεβ. 2026 21:51
Pelop News

Για την υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου και τις εσωκομματικές εντάσεις που έχει προκαλέσει, τοποθετήθηκε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Η κ. Γιαννακοπούλου σημείωσε ότι η Χαριλάου Τρικούπη έχει αναστείλει την κομματική ιδιότητα του κ. Παναγόπουλου για λόγους αρχής, ωστόσο εκείνος συνεχίζει κανονικά να ασκεί τα καθήκοντά του και προετοιμάζεται να διεκδικήσει την επανεκλογή του στη ΓΣΕΕ με τη στήριξη της ΠΑΣΚΕ. «Προφανώς αυτή η εξέλιξη μας απασχολεί. Είναι προβληματική και δεν αποτελεί ευχάριστη κατάσταση», δήλωσε.

Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ παραμένει αμετακίνητο στην απόφασή του: η αναστολή της κομματικής ιδιότητας «δεν είναι ούτε συζητήσιμο, ούτε διαπραγματεύσιμο». Παράλληλα, με το τεκμήριο της αθωότητας να ισχύει, υπογράμμισε ότι «όποιος βρίσκεται σε τέτοια θέση θα έπρεπε να διευκολύνει τον χώρο του και την παράταξή του».

Σε ερώτηση για το αν ο κ. Παναγόπουλος οφείλει να παραιτηθεί από την προεδρία της ΓΣΕΕ, η βουλευτής απάντησε ξεκάθαρα: «Θεωρώ ότι σε θέσεις που διαχειρίζονται εξουσία, χρήματα και μεγάλο πακέτο ευθυνών –είτε πρόκειται για την ηγεσία της ΓΣΕΕ είτε για υπουργικές θέσεις– θα έπρεπε να υπάρχουν θητείες. Αυτό θέλω να είναι απολύτως σαφές».

Αναφερόμενη στις δημοσκοπήσεις που δείχνουν στασιμότητα ή μικρή υποχώρηση για το ΠΑΣΟΚ, παραδέχθηκε ότι «δεν μας ικανοποιεί καθόλου αυτή η εικόνα». Όπως είπε, το ζήτημα πρέπει να συζητηθεί εντατικά στον προσυνεδριακό διάλογο και στο επικείμενο Συνέδριο, ώστε να εντοπιστούν οι λόγοι που «δεν περνάει επαρκώς το μήνυμά μας, η θέση μας και το πρόγραμμά μας – ένα πρόγραμμα σοβαρό, κοστολογημένο, που έχουν δουλέψει εκατοντάδες στελέχη σε όλη την Ελλάδα». Στόχος, πρόσθεσε, είναι να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.

Τέλος, για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, η κ. Γιαννακοπούλου ήταν απόλυτη: «Ο Νίκος Ανδρουλάκης το έχει πει ξεκάθαρα και το συνυπογράφουμε όλοι: δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία». Εξήγησε ότι η θέση αυτή δεν είναι εμμονή, αλλά προκύπτει από την ανάγκη πολιτικής αλλαγής, καθώς –όπως τόνισε– η ΝΔ «όχι μόνο δεν έχει πλέον τίποτα να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία, αλλά πλέον την πληγώνει βαθιά», ενώ το 70% των πολιτών επιθυμεί αλλαγή κυβέρνησης.

