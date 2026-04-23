Γιάννινα: Πέρασαν χειροπέδες σε ανήλικους 15 και 17 χρονών και στις μητέρες τους!

Πρόκειται για μία σοβαρή υπόθεση ναρκωτικών με εμπλοκή ανηλίκων, αυτή που αποκαλύφθηκε από τους αστυνομικούς στα Γιάννενα όπου συνολικά επτά άτομα συνελήφθησαν, φέρνοντας στο φως ένα δίκτυο που εκτείνεται από 15χρονους έως και τις μητέρες τους.

Συγκεκριμένα, η υπόθεση ξεκίνησε όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν 15χρονο έξω από σταθμευμένο όχημα, στο οποίο βρίσκονταν ένας 17χρονος και δύο αλλοδαποί ηλικίας 20 και 23 ετών. Κατά την προσπάθεια αποφυγής ελέγχου, εντοπίστηκε στο οδόστρωμα συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 4,46 γραμμαρίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα προέκυψε ότι ο 15χρονος κατείχε τα ναρκωτικά, έχοντας αναλάβει να τα προμηθεύσει στην υπόλοιπη παρέα. Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι τα είχε προμηθευτεί από έναν 18χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη άμεσα.

Θυμίζουμε ότι η υπόθεση έλαβε ακόμη πιο ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη των μητέρων των δύο ανηλίκων (15 και 17 ετών), οι οποίες κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Όπως προβλέπεται σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και, κατά περίπτωση, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, ενώ οι 7 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

