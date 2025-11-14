Γιάννης Αλαφούζος: Απαντήσεις για όλους και για όλα!

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα μιλήσει στους διευθυντές έξι αθλητικών ιστοσελίδων για θέματα της ομάδας αλλά και για το νέο γήπεδο

Γιάννης Αλαφούζος: Απαντήσεις για όλους και για όλα!
14 Νοέ. 2025 22:55
Pelop News

Ο Γιάννης Αλαφούζος την Κυριακή το βράδυ θα δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα και φυσικά για τη νέα εποχή στην οποία μπαίνει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Όπως έγινε γνωστό ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα μιλήσει στους διευθυντές έξι αθλητικών ιστοσελίδων για θέματα της ομάδας αλλά και για το νέο γήπεδο.

Η συζήτηση θα αρχίσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΣΚΑΪ Hybrid.

Συντονιστής θα είναι ο δημοσιογράφος Πάνος Βόγλης και ερωτήσεις θα κάνουν οι διευθυντές των ιστοσελίδων: gazzetta, sport24, athletiko, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, SDNA καθώς και της ΕΡΑ Σπορ.

