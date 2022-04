Γιάννης Κυριόπουλος: Ηταν ένας «Τσάρος» για την οικονομία της Υγείας

Το προσωνύμιο «Τσάρος» συνοδεύει παραδοσιακά τους υπουργούς Οικονομικών της χώρας μας.

«Τσάρος», όμως, με όλη τη σημασία της λέξης, ήταν στον τομέα των οικονομικών της Υγείας και ο Γιάννης Κυριόπουλος, ο κορυφαίος Ελληνας καθηγητής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή νικημένος από τον κορωνοϊό σε ηλικία 75 ετών.

Η απώλειά του χαρακτηρίζεται ως τεράστια, καθώς οι παρεμβάσεις του αείμνηστου Γιάννη Κυριόπουλου διαδραμάτισαν επί της ουσίας κομβικό ρόλο στα πράγματα της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονταν στα Οικονομικά της Υγείας, στις Πολιτικές Υγείας και στην Κοινωνική Πολιτική και Ασφάλιση, ενώ οι ακαδημαϊκές του δραστηριότητες επεκτείνονταν στην παρουσίαση εργασιών σε εθνικές και διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια, καθώς επίσης και σε δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικές και ειδικές εκδόσεις στο πεδίο των οικονομικών και της πολιτικής της υγείας.

Η καταγωγή του ήταν από την Πάτρα κι αυτό προκάλεσε απέραντη θλίψη σε ανθρώπους από τα μέρη μας, οι οποίοι τον γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί του στο παρελθόν, σε διάφορα επίπεδα. Δύο από αυτούς είναι και η Κατερίνα Σολωμού, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ο Βασίλης Δημόπουλος, παλιός διοικητής στα νοσοκομεία «Αγιος Ανδρέας» και Πύργου, οι οποίοι μίλησαν στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» για τον αείμνηστο Γιάννη Κυριόπουλο.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΟΛΩΜΟΥ: «ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»

«Αισθάνομαι βαθιά θλίψη από την απώλεια του Γιάννη Κυριόπουλου», ανέφερε η Κατερίνα Σολωμού, κόρη του αείμνηστου βουλευτή και υπουργού Γρηγόρη Σολωμού, ο οποίος συνδεόταν όχι απλά με σχέση στενής φιλίας και συνεργασίας με τον Ι. Κυριόπουλο, αλλά και με κουμπαριά!

«Είμαστε συγκλονισμένοι από το άσχημο νέο. Μας συνέδεε μια βαθιά και μακροχρόνια οικογενειακή φιλία, καθώς με τον πατέρα μου ήταν κουμπάροι αφού και τον είχε στεφανώσει και του είχε βαπτίσει και το ένα του παιδί», δήλωσε η αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας, η οποία αποκάλυψε, ταυτόχρονα, και το πως επήλθε η γνωριμία του πατέρα της με τον Γιάννη Κυριόπουλο: «Οι δύο τους γνωρίστηκαν μια μέρα που τηλεφώνησε ο Γιάννης στον πατέρα μου για να τον ρωτήσει αν μπορεί να δημοσιοποιήσει στοιχεία από ένα άρθρο που είχε δημοσιεύσει εκείνος για τα οικονομικά της υγείας. Εκτοτε διατηρούσαν στενή σχέση. Ηταν ένας άνθρωπος με μεγαλείο πνεύματος. Προσιτός σε όλους, με ευρύ δημοκρατικό πνεύμα και η ζωή του ήταν ταπεινή και ίσως δυσανάλογη των γνώσεών του και της ευρυμάθειάς του».

Και η Κατερίνα Σολωμού πρόσθεσε τα εξής: «Ο Γιάννης (σ. Κυριόπουλος) δεν ήταν απλά εξαιρετικός γνώστης των οικονομικών της Υγείας. Ηταν κάτι παραπάνω από αυτό, καθώς οι προτάσεις του δεν ήταν ξύλινες, αλλά χαρακτηρίζονταν από ρεαλισμό και μακάρι να τις είχαν ενστερνιστεί και κάποιες κυβερνήσεις. Αν είχε συμβεί αυτό, τότε σίγουρα στις μέρες μας θα ήμασταν σε καλύτερο δρόμο. Πάντως, όλες οι κυβερνήσεις τον σέβονταν και γι΄ αυτό το λόγο ήταν πάντοτε μέλος σε διάφορες Επιτροπές για την Υγεία. Διακρινόταν, τέλος, για την ευρεία του μόρφωση. Οταν κουβέντιαζες μαζί του, μόνο κερδισμένος ήσουν. Οταν τον ακούγαμε να συζητάει με τον πατέρα μου για ποικίλα θέματα ήταν πάντοτε κάτι το συναρπαστικό».

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: «ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΚΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

Συγκλονισμένος και ο Βασίλης Δημόπουλος, ο οποίος γνώριζε τον αείμνηστο Γιάννη Κυριόπουλο από πολύ παλιά, όταν έμεναν στην περιοχή του Ρίου. «Εχω συγκλονιστεί! Τι να πω…», ανέφερε ο παλιός διοικητής του γενικού νοσοκομείο Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας». «Πρωτογνωριστήκαμε πίσω στο 1980. Εμενε στο Ρίο και, μάλιστα, έκαναν παρέα και τα παιδιά μας. Το 1985 ανέβηκε στην Αθήνα (σ. ανέλαβε καθηγητής και διευθυντής του Τομέα Οικονομικών της Υγείας), όντας επί της ουσίας ο πρώτος άνθρωπος που ασχολήθηκε τόσο διεξοδικά με το συγκεκριμένο κομμάτι. Η προσπάθειά του συνεχίστηκε επί όλων των κυβερνήσεων. Ξαναβρεθήκαμε το 1987, όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου στη Σχολή Δημόσιας Υγείας και ήταν καθηγητής μου».

Ο Β. Δημόπουλος αποκάλυψε στην «Π» ότι συμβουλευόταν τον Γιάννη Κυριόπουλο σε κάθε στιγμή της διαδρομής του στον χώρο της Υγείας. «Σε όλα τα νοσοκομεία που είχα αναλάβει διοικητής, πάντοτε του ζητούσα τις συμβουλές του. Οι γνώσεις του ήταν άκρως απαραίτητες και με βοηθούσε επί της ουσίας και στη λήψη καίριων αποφάσεων. Είχε, μάλιστα, άποψη για όλα τα ζητήματα και όχι μόνο για θέματα που αφορούσαν τα οικονομικά της Υγείας. Το κυριότερο, όμως, όλων ήταν ότι ήταν ένας καλός άνθρωπος, προσιτός σε όλο τον κόσμο και, ας μου επιτραπεί η έκφραση, δεν είχε τουπέ. Παρά το γεγονός ότι ήταν σπουδαίος, διατηρούσε πάντοτε χαμηλούς τόνους και μιλούσε με επιχειρήματα».

ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ: «ΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΟΦΙΑΣ»

Πρότυπο Ακαδημαϊκού χαρακτήρισε τον Γιάννη Κυριόπουλο και ο Ηλίας Μόσιαλος. Ο καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας και πρώην υπουργός, υπογράμμισε, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη συμβολή του Γιάννη Κυριόπουλου στο «στήσιμο» και τις μεταρρυθμίσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

«Ο καθηγητής Γιάννης Κυριόπουλος ήταν ένας σπουδαίος, πολυδιάστατος («a man of many parts») και σπάνιος άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ηλίας Μόσιαλος και πρόσθεσε: «Ηταν ο θεμελιωτής της πολιτικής και των οικονομικών της υγείας στη χώρα μας. Η συμβολή του στο στήσιμο, αλλά και τις μεταρρυθμίσεις, του Εθνικού Συστήματος Υγείας ήταν καθοριστική. Ηταν πρότυπο ακαδημαϊκού δασκάλου και υπόδειγμα δημοσίου διανοούμενου. Αφησε φεύγοντας ένα υπόδειγμα σοφίας για όσους/ες ήμασταν μαθητές του, για τους νέους φοιτητές, για ολόκληρη την κοινωνία. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην Εύη, στον Ηλία και στον Διονύση».

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Ο Ιωάννης Κυριόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα και σπούδασε ιατρική και επιδημιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Υγεία, την Κοινωνική Πολιτική και τα Οικονομικά της Υγείας, ενώ από το 1985 ήταν καθηγητής και διευθυντής του Τομέα Οικονομικών της Υγείας. Tον Σεπτέμβριο του 2011 εκλέχτηκε για 4η (!) φορά Κοσμήτωρ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Είχε, ακόμη, διατελέσει σύμβουλος και εμπειρογνώμων Διεθνών Οργανισμών κι ανέπτυξε ευρεία δραστηριότητα στις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου και του Ευξείνου Πόντου, ενώ έλαβε τιμητικές διακρίσεις από διεθνείς οργανισμούς και ξένα Πανεπιστήμια. Χρημάτισε μέλος διοικητικού συμβουλίου σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας, όπως του European Health Care Management Asso­ciation (EHMA), του Association of Schools of Public Health in European Region (ASPHER) και του International Association of Health Economics. Ακόμη ήταν πρόεδρος του Federation for International Cooperation of Health Services and Systems Research Centers (FICOSSER) και ιδρυτής και επίτιμος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΔΥΥ) και της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φαρμακοοικονομίας (ΕΕΕΦ).

Το τελευταίο διάστημα, ο κορυφαίος Ελληνας καθηγητής οικονομικών της Υγείας έκανε συχνές παρεμβάσεις για την προσπάθεια που καταβάλλει η παγκόσμια κοινότητα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και για τη δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα.

Στο βιβλίο του «Θεωρία και πολιτική στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη» (εκδόσεις Καστανιώτη), αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης διαδικασίας προβληματισμών και συζητήσεων σχετικά με τη φύση και το χαρακτήρα της υγείας, της κλινικής ιατρικής και της φροντίδας για την Υγεία, όπως εμφανίζονται ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού και στην αυγή του 21ου αιώνα, επιχείρησε την ανίχνευση και αποσαφήνιση του πεδίου διαμόρφωσης των εννοιών της υγείας και της αρρώστιας.

Η ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19

Παρά το γεγονός ότι ήταν τριπλά εμβολιασμένος, ο οργανισμός του ήταν ήδη επιβαρυμένος από τη μάχη με τον καρκίνο. Γι΄ αυτόν το λόγο όταν νόσησε από κορωνοϊό διακομίστηκε άμεσα στο Ιπποκράτειο. Μετά τη διάγνωση σοβαρής λοίμωξης διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό», όπου νοσηλεύθηκε διασωληνωμένος σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για ασθενείς με νόσο Covid-19, όμως παρά τη γενναία του μάχη τελικά δεν τα κατάφερε. Το έργο του, όμως, όπως και ο ίδιος, πέρασε ήδη στην αιωνιότητα…