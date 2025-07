Πλημμύρες στη Νέα Υόρκη, «ποτάμια» δρόμοι και πολλοί σταθμοί του μετρό ΒΙΝΤΕΟ

Από σοβαρές πλημμύρες πλήττεται τις τελευτείας ώρε η Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσει που προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή τη Δευτέρα 14/07/2025με τον κυβερνήτη Φιλ Μέρφι να κηρύττει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το CBS γράφει πως η υπηρεσία του μετρό της Νέας Υόρκης ανέφερε σοβαρές καθυστερήσεις λόγω πλημμυρών στους σταθμούς ενώ οι επιβάτες κλήθηκαν να αναβάλουν τις μετακινήσεις τους μέχρι να αποκατασταθεί η σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ των περιοχών του Μανχάταν και του Μπρονξ.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει επιβάτες να στέκονται πάνω στις θέσεις του τρένου για να αποφύγουν το νερό.

Severe flooding hits New York City and surrounding areas after intense rainfall on with a Flash Flood Warning in effect until 9:30 PM EDT for all five boroughs, including Monsey, per NWS.

Manhattan’s FDR Drive and the 1 train platform at 23rd Street Station are inundated,… pic.twitter.com/vcgNYrYkUe

