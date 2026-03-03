Γιάννης Βρούτσης: Μήπως να τον πολιτογραφήσουμε πατρινό;

Και γήπεδο Προσφυγικών και βοηθητικό του «Τόφαλος» και νέο ταρτάν στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο!

Ο Γιάννης Βρούτσης είναι ναξιώτης, αλλά μάλλον επιβάλλεται να τον πολιτογραφήσουμε πατρινό. Για να μην πούμε ότι πρέπει να του δώσουμε το «χρυσό» κλειδί της πόλης. Μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τα «δώρα» του υπουργού Αθλητισμού στην περιοχή μας είναι ατελείωτα και ανεκτίμητα (κοστολογείστε λίγο τις εξαγγελίες του και θα συμφωνήσετε μαζί μας). Στα παραπάνω προσθέστε και τη γενικότερη αναβάθμιση στη λειτουργία των εγκαταστάσεων του ΠΕΑΚ (η συνεργασία με τον πρόεδρο Παναγιώτη Λυκούδη και την Επιτροπή Διοίκησης του Κέντρου είναι καθημερινή), για να «δέσει το γλυκό».

Και κάτι τελευταίο: Ο Γιάννης Βρούτσης απέδειξε στην πράξη ότι οι ιδεολογικές διαφορές – με τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας εν προκειμένω – δεν πρέπει να φέρνουν κανένα απολύτως εμπόδιο για τη συνεργασία και την ανάπτυξη μιας περιοχής. Ισα-ίσα ο υπουργός Αθλητισμού έστειλε ένα έμπρακτο μήνυμα ότι πάνω από κόμματα, ιδεολογίες και πρόσωπα, είναι η αθλούμενη νεολαία και η αγάπη για τον αθλητισμό. Αυτά που μας ενώνουν στον μαγικό κόσμο των σπορ είναι πολύ περισσότερα από όσα μας χωρίζουν!

