Γιάννης Βρούτσης στον Peloponnisos FM 103,9: «Αλλάζει ο χάρτης της Αχαΐας» – Ηχητικό

«Η αλλαγή του αθλητικού χάρτη της Αχαϊας είναι δρόμος χωρίς επιστροφή». Στη φράση αυτή του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση στον Peloponnisos FM 103,9 και στην εκπομπή «Μαζί στον αέρα… καλημέρα!» αποτυπώνεται η βούλησή του να στηρίξει έμπρακτα αθλητικές υποδομές και σωματεία της περιοχής μας.

– Κύριε Υπουργέ, καταρχήν έχουμε δεχτεί αρκετά μηνύματα ακροατών που μεταφέρουν ευχαριστίες στο πρόσωπό σας.

Δεν χρειάζεται καμία ευχαριστία. Το αυτονόητο γίνεται. Αυτό που δικαιούται η Πάτρα, ο Νομός Αχαΐας και ο ελληνικός αθλητισμός. Υπηρετώ το καθήκον μου μέσα από το χαρτοφυλάκιο που μου ανέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και 2,5 χρόνια και προσπαθώ να δουλέψω με τον πιο αποδοτικό, δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο.

– Κάνατε μια υπέρβαση για το Παμπελοποννησιακό Στάδιο, καθώς είναι δημοτική εγκατάσταση και, μάλιστα, τη διαχειρίζεται μια δημοτική αρχή με εντελώς διαφορετική ιδεολογία.

Βρέθηκα πρόσφατα στην Πάτρα στις μεγάλες ανακοινώσεις που κάναμε, οι οποίες αφορούσαν και το γήπεδο των Προσφυγικών της ΕΠΣ Αχαϊας και το ΠΕΑΚ, το οποίο είναι υπό τη θεσμική μας ομπρέλα. Το Παμπελοποννησιακό αποτελεί εγκατάσταση μεγάλης αθλητικής σημασίας. Είχε πολλά χρόνια να αναβαθμιστεί σε αυτό το επίπεδο. Ο νέος τάπητας αποτελούσε ένα διαχρονικό αίτημα και ”ουαί κι αλίμονο” αν έπρεπε να αξιολογήσουμε την πολιτική αναφορά του Δημάρχου για να κρίνουμε αν πρέπει να στηρίξουμε την εγκατάσταση. Ο αθλητισμός ενώνει, δεν έχει ιδεολογικά και κομματικά πρόσημα, χτίζει γέφυρες και φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους και τις κοινωνίες για να τις κάνει καλύτερες. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν αξιολογεί με κομματικά κριτήρια. Αν πρέπει να κάνει ένα έργο κάπου, θα το κάνει. Και θα το κάνει επειδή πρέπει να το κάνει κι επειδή το έχει ανάγκη η κοινωνία. Υποδέχθηκα τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη και τον αντιδήμαρχο Αθλητισμού Τάκη Πετρόπουλο και έγιναν οι ευχάριστες ανακοινώσεις. Μετά από 23 χρόνια το Παμπελοποννησιακό Στάδιο θα αποκτήσει νέο τάπητα για τον στίβο. Είναι μια δύσκολη κατασκευή και κοστοβόρα. Αποφασίστηκε, όμως, να γίνει. Ανακοινώσαμε ότι το Υπουργείο θα το υλοποιήσει και η χρονική συγκυρία συνέπεσε, μάλιστα, με την υπογραφή της δέσμευσης των χρημάτων και για το ταρτάν και για τα υπόλοιπα σχέδια, από την κολυμβητική δεξαμενή της Πάτρας μέχρι το βοηθητικό του «Τόφαλος», κάτι που σημαίνει ότι μέχρι τέλος Μαρτίου θα έρθει η χρηματοδότη.

– Παρότι δεν είστε πατρινός, μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα κάνατε σειρά ανακοινώσεων για την περιοχή.

Η εκλογική μου περιφέρεια είναι οι Κυκλάδες, όμως ως Υπουργός, όλη η Ελλάδα είναι για εμένα η πατρίδα μου. Πρέπει να παλεύουμε με το ίδιο πάθος για κάθε γωνιά της χώρας μας. Η Αχαΐα είναι περιοχή με έντονη αθλητική δραστηριότητα. Πρέπει να επενδύσουμε αθλητικά. Ξεκινήσαμε το 2024 με την πρωτόγνωρη αύξηση της ενίσχυσης στο ΠΕΑΚ. Ο προϋπολογισμός του Κέντρου αυξήθηκε κατά 76% για καθημερινές βελτιώσεις σε αποδυτήρια, φωτισμό, φύλαξη και καθαριότητα. Ο πρόεδρος Παναγιώτης Λυκούδης και οι συνεργάτες του κάνουν εξαιρετική δουλειά. Τα παραπάνω χρήματα που ήρθαν, έχουν αλλάξει την όψη του ΠΕΑΚ και καθημερινά θα συνεχίσουν να γίνονται έργα που θα αλλάζουν συνεχώς την εικόνα. Το ΠΕΑΚ θα αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο. Η αλλαγή στον αθλητικό χάρτη Αχαΐας είναι δρόμος χωρίς επιστροφή. Ανάλογες προσπάθειες κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, με μεταρρυθμίσεις που έχουν στόχο έναν νοικοκυρεμένο και διαφανή αθλητισμό. Με τις παρεμβάσεις μας μεσομακροπρόθεσμα θα αλλάξει προς το καλύτερο όλη η εικόνα.

– Εκτός από το ΠΕΑΚ, έχετε συστηματική συνεργασία και με την ΕΠΣ Αχαΐας.

Η συνεργασία με την ΕΠΣ Αχαΐας ξεκίνησε σχεδόν μόλις ανέλαβα. Οι άνθρωποι της Ενωσης ήρθαν να μου ζητήσουν κάτι αυτονόητο, την ενεργειακή αναβάθμιση στα γήπεδα της ΕΠΣ Αχαΐας. Μόλις άκουσα το αίτημα, είπα στον Αγγελο Δανιήλ: ”Πρόεδρε, όχι”. Κι όταν εκείνος με ρώτησε ”γιατί;”, του απάντησα: ”Γιατί αυτό που ζητάτε θα γίνει σε όλη την Ελλάδα”. Με αφορμή, λοιπόν, το αίτημα της ΕΠΣ Αχαΐας, κάναμε ενεργειακές αναβαθμίσεις σε 33 γήπεδα της χώρας. Θα χρησιμοποιώ πάντα την Πάτρα ως παράδειγμα όπου κι αν πηγαίνω. Γιατί στην Πάτρα, μας δόθηκε η δυνατότητα μετά από 1,5 χρόνο, στα 5 γήπεδα που έγιναν ενεργειακές αναβαθμίσεις, να έχουμε εξοικονόμηση σε οικονομία κλίμακας και να προχωρήσει η προμήθεια χλοοτάπητα για το γήπεδο των Προσφυγικών κόστους 120.000 ευρώ. Και θα φτιάξουμε και τη νέα εξέδρα στο γήπεδο των Προσφυγικών όπως δεσμεύτηκα στην πρόσφατη επίσκεψή μου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



