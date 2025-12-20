Γιαννόπουλος: «Δεν ήμουν μεθυσμένος – Ο Νίκος Παππάς με γρονθοκόπησε πισώπλατα»

Με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο απαντά ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος στα όσα ακούστηκαν μετά την επίθεση που, όπως καταγγέλλει, δέχθηκε από τον ευρωβουλευτή Νίκος Παππάς στο Στρασβούργο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ήταν μεθυσμένος και ότι δέχθηκε γρονθοκόπημα πισώπλατα.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος επαναλαμβάνει πως ο ευρωβουλευτής τον χτύπησε τη στιγμή που αποχωρούσε από κατάστημα εστίασης, διαψεύδοντας πλήρως τους ισχυρισμούς που επιχειρούν να υποβαθμίσουν το περιστατικό. «Λέει ότι με χτύπησε αλλά δεν με γρονθοκόπησε. Και σε αυτό λέει ψέματα. Και με χτύπησε και με γρονθοκόπησε. Και μάλιστα πισώπλατα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Με νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δημοσιογράφος ανεβάζει περαιτέρω τους τόνους και προειδοποιεί ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον όσων τον χαρακτηρίζουν «μέθυσο», «προκλητικό» ή επιχειρούν να αλλοιώσουν την εικόνα του περιστατικού.

«Επειδή η πλάκα πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή», αναφέρει, ξεκαθαρίζοντας πως κάθε δημόσια αναφορά που αμφισβητεί την αξιοπιστία του ή επιχειρεί να μεταφέρει την ευθύνη στο θύμα, θα αντιμετωπιστεί πλέον στις δικαστικές αίθουσες.

Η υπόθεση, που έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές και δημοσιογραφικές αντιδράσεις, οδηγείται πλέον σε νέα φάση, με τον Νίκο Γιαννόπουλο να δηλώνει αποφασισμένος να υπερασπιστεί την προσωπική και επαγγελματική του υπόσταση μέσω της Δικαιοσύνης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



