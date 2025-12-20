Γιαννόπουλος: «Δεν ήμουν μεθυσμένος – Ο Νίκος Παππάς με γρονθοκόπησε πισώπλατα»

Σε ευθεία σύγκρουση οδηγείται η υπόθεση της επίθεσης στο Στρασβούργο, με τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο να διαψεύδει κατηγορηματικά κάθε ισχυρισμό περί μέθης και να προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Γιαννόπουλος: «Δεν ήμουν μεθυσμένος - Ο Νίκος Παππάς με γρονθοκόπησε πισώπλατα»
20 Δεκ. 2025 15:24
Pelop News

Με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο απαντά ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος στα όσα ακούστηκαν μετά την επίθεση που, όπως καταγγέλλει, δέχθηκε από τον ευρωβουλευτή Νίκος Παππάς στο Στρασβούργο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ήταν μεθυσμένος και ότι δέχθηκε γρονθοκόπημα πισώπλατα.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος επαναλαμβάνει πως ο ευρωβουλευτής τον χτύπησε τη στιγμή που αποχωρούσε από κατάστημα εστίασης, διαψεύδοντας πλήρως τους ισχυρισμούς που επιχειρούν να υποβαθμίσουν το περιστατικό. «Λέει ότι με χτύπησε αλλά δεν με γρονθοκόπησε. Και σε αυτό λέει ψέματα. Και με χτύπησε και με γρονθοκόπησε. Και μάλιστα πισώπλατα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Με νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δημοσιογράφος ανεβάζει περαιτέρω τους τόνους και προειδοποιεί ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον όσων τον χαρακτηρίζουν «μέθυσο», «προκλητικό» ή επιχειρούν να αλλοιώσουν την εικόνα του περιστατικού.

«Επειδή η πλάκα πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή», αναφέρει, ξεκαθαρίζοντας πως κάθε δημόσια αναφορά που αμφισβητεί την αξιοπιστία του ή επιχειρεί να μεταφέρει την ευθύνη στο θύμα, θα αντιμετωπιστεί πλέον στις δικαστικές αίθουσες.

Η υπόθεση, που έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές και δημοσιογραφικές αντιδράσεις, οδηγείται πλέον σε νέα φάση, με τον Νίκο Γιαννόπουλο να δηλώνει αποφασισμένος να υπερασπιστεί την προσωπική και επαγγελματική του υπόσταση μέσω της Δικαιοσύνης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:36 «Ήταν μαγκωμένος και αγχωμένος» η αποκαλυπτική μαρτυρία για τον Γιώργο Μαζωνάκη
17:24 Διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης σε σχολεία της Αττικής, 12 συλλήψεις, βασανιστήρια σε όσους δεν εκτελούσαν τις εντολές, ΒΙΝΤΕΟ
17:12 Ο καιρός αγριεύει! Νέα πτώση της θερμοκρασίας, τι προβλέπεται για τα Χριστούγεννα, ΒΙΝΤΕΟ
17:00 Πάτρα: Συνέχεια στο έργο με τα φανάρια, αναμένονται σύντομα οι εργασίες
16:48 Σέρρες: Συνελήφθησαν «τρεις» επ’ αυτοφώρω για διάρρηξη διαμερίσματος άρπαξαν ρολόγια 15.000 ευρώ
16:36 Βρέθηκε σε σπίτι Τούρκων στη Θεσσαλονίκη 13χρονος Έλληνας που ήταν αγνοούμενος!
16:23 Μαρινάκης για αγρότες: «Η κυβέρνηση σέβεται κάθε λογική διεκδίκηση αλλά και το αίτημα των πολιτών να μην ταλαιπωρούνται»
16:12 Η εμφάνιση έπος του Πάντερ στο Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια και η ανάδειξη του σε MVP της αγωνιστικής
16:00 Κύκλωμα ναρκωτικών με «σφραγίδα» εκ των έσω: Στο εδώλιο και υπαρχιπυροσβέστης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
15:55 Αναμενόμενή ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ στο “αντίο” του 2025
15:48 Ναταλία Γερμανού για την υπόθεση Μαζωνάκη: «Έχω άποψη, αλλά δεν είναι η στιγμή να τη δημοσιοποιήσω» ΒΙΝΤΕΟ
15:36 Έφοδος της Ασφάλειας σε δύο στριπτιτζάδικα στην Καλλιθέα – Συλλήψεις για μαστροπεία και εκμετάλλευση αλλοδαπών ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
15:24 Γιαννόπουλος: «Δεν ήμουν μεθυσμένος – Ο Νίκος Παππάς με γρονθοκόπησε πισώπλατα»
15:12 Επίθεση με μπογιά και συνθήματα στο πολωνικό προξενείο στις Βρυξέλλες – Έρευνα για πολιτικά κίνητρα
15:09 Σε νέα, εμπλουτισμένη έκδοση το λεύκωμα «Στα βήματα του Τσίλλερ» για την αρχιτεκτονική Πάτρα
15:00 Τσουκαλάς: «Ο διάλογος με τους αγρότες είναι προσχηματικός – Η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από τη σιωπή»
14:48 Ναρκωτικά μέσα στο σχολείο: Κύκλωμα με ανήλικους μαθητές και πάνω από 200 αγοραπωλησίες στα βόρεια προάστια
14:36 Λυκούδης για Μαζωνάκη: «Δεν χρωστάει τίποτα, ο πυρήνας της υπόθεσης είναι ένας εκβιασμός» ΒΙΝΤΕΟ
14:24 Συλλυπητήρια του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας για την απώλεια της μητέρας του Ανέστη Τριάντη
14:22 Αχαΐα: Νεκρός 68χρονος σε χωράφι στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων την ώρα που εκτελούσε αγροτικές εργασίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ