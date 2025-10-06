Γιαννούλης: «Η παραίτηση Τσίπρα θα φέρει εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ» ΒΙΝΤΕΟ

Τη στάση του απέναντι στην παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό του αξίωμα σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στην εκπομπή του Action24.

Σε ερώτηση αν η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού «έσκασε σαν βόμβα» στο εσωτερικό του κόμματος ή αν ήταν αναμενόμενη, ο κ. Γιαννούλης απάντησε: «Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Είναι μια κίνηση, την ευθύνη της οποίας την έχει ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κρατώ ότι είναι πολύ σημαντικό το τελευταίο απόσπασμα, πως δεν πρόκειται να βρεθούμε αντίπαλοι σε αυτό που έχει οριοθετηθεί ως προοδευτική προσπάθεια για να αλλάξουν πολιτικές».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τόνισε ότι πρόκειται για μια προσωπική πολιτική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, αφήνοντας ωστόσο να διαφανεί πως η κίνηση αυτή δεν θα μείνει χωρίς αντίκτυπο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι το προοίμιο μιας πολιτικής απόφασης για το μέλλον του. Παραιτούμενος αλλά παραμένοντας στην πολιτική, δίνει ένα στίγμα των διαθέσεών του απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω αν είναι καλές ή κακές, αλλά σαφώς θα υπάρξουν εξελίξεις από αυτή την απόφαση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Μην περιμένετε τώρα εν θερμώ να ακούσετε μονολεκτικές απαντήσεις. Δεν κρύβομαι, όμως: θα υπάρξουν εξελίξεις».

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα έχει ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη να επιχειρούν να ερμηνεύσουν τη χρονική και πολιτική της στόχευση, καθώς και το μήνυμα που στέλνει για την επόμενη μέρα της Κουμουνδούρου.





