Γιατί έλειπε ο Σον Πεν από τα Όσκαρ 2026

Ο Σον Πεν κέρδισε το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου στα 98α Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «One Battle After Another», κατακτώντας έτσι το τρίτο Όσκαρ της καριέρας του. Ωστόσο, ο 65χρονος ηθοποιός δεν έδωσε το «παρών» στην τελετή απονομής στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με τους New York Times, όπως μετέδωσαν στη συνέχεια τα People και το Entertainment Weekly, ο Πεν είχε ταξιδέψει στην Ευρώπη τις ημέρες πριν από τα Όσκαρ. Οι ίδιες πληροφορίες, που αποδίδονται σε δύο ανώνυμες πηγές, αναφέρουν ότι το σχέδιό του στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ήταν να περάσει χρόνο στην Ουκρανία αντί να παραστεί στην τελετή. Δεν διευκρινίζεται, όμως, ούτε ότι βρισκόταν ήδη εκεί τη βραδιά των Όσκαρ ούτε ποιος ακριβώς ήταν ο σκοπός του ταξιδιού.

Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους του ο Κίραν Κάλκιν, περσινός νικητής της ίδιας κατηγορίας, ο οποίος σχολίασε με χιούμορ από τη σκηνή ότι ο Σον Πεν «δεν μπόρεσε να είναι εδώ απόψε, ή δεν ήθελε».

lol at Kieran Culkin’s unscripted joke about no-show Sean Penn after he won Supporting Actor (his THIRD Oscar) “Sean Penn couldn’t be here this evening…or didn’t want to…so I’ll be accepting this award on his behalf.” pic.twitter.com/L2BcB2deAq — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 16, 2026

Η απουσία του από την τελετή δεν ήταν η πρώτη στη φετινή περίοδο των βραβείων, καθώς είχε λείψει και από άλλες διοργανώσεις, παρότι παρέμεινε ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα της σεζόν για τον συγκεκριμένο ρόλο.

Αυτό που μένει, λοιπόν, είναι ότι ο Σον Πεν δεν εμφανίστηκε στην τελετή, ενώ τα αμερικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως είχε ήδη αναχωρήσει για την Ευρώπη και ότι υπήρχε σχέδιο να επισκεφθεί ή να περάσει χρόνο στην Ουκρανία. Όχι όμως ότι αυτό έχει επιβεβαιωθεί ως δεδομένο για τη στιγμή της απονομής.

