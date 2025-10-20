Γιατί επιλέχθηκε η Βουδαπέστη για τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Βουδαπέστη επιλέχθηκε ως τοποθεσία για σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διότι ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν έχει θερμές σχέσεις με τον Τραμπ και εποικοδομητικές σχέσεις με τον Πούτιν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι μόλις ξεκινά η προεργασία για τη σύνοδο κορυφής, που θα έχει στόχο να προωθηθεί μια λύση στην ουκρανική σύγκρουση και να αναπτυχθούν σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

Σε σχέση με δημοσιεύματα που θέλουν τον Ντόναλντ Τραμπ να προτείνει τη διακοπή των πολεμικών συγκρούσεων στις τρέχουσες θέσεις, ο Πεσκόφ επανέλαβε πως η θέση της Ρωσίας σε αυτό το θέμα δεν έχει αλλάξει.

«Αυτό είναι ένα δημοσίευμα εφημερίδας. Γενικά, έχουν γίνει πολλές διαφορετικές δηλώσεις σχετικά με αυτό το θέμα», σημείωσε ο Πεσκόφ. «Αυτό το θέμα έχει τεθεί επανειλημμένα, με διαφορετικές αποχρώσεις, κατά τη διάρκεια των ρωσοαμερικανικών επαφών, και η ρωσική πλευρά έχει απαντήσει κάθε φορά. Αυτή η απάντηση είναι γνωστή· η θέση της Ρωσικής Ομοσπονδίας παραμένει σταθερή», πρόσθεσε.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



