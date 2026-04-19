Γιατί η Λάουρα Κοβέσι θα πάει στους Δελφούς την Τετάρτη

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, θα βρεθεί, εκτός απροόπτου, στην Ελλάδα την Τετάρτη, σε μια επίσκεψη με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψή της στη χώρα μας μέσα σε λίγους μήνες, σε μια περίοδο που οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν προκαλέσει πολιτικές αναταράξεις.

Μάλιστα, η επίσκεψη συμπίπτει χρονικά με τη συζήτηση στη Βουλή για την άρση ασυλίας βουλευτών της ΝΔ, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις δύο νέες δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο.

Λογικά θα έχει και τετ α τετ με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη στην Αθήνα, κάτι που έχει μεγάλη σημασία, ειδικά από την ώρα που στελέχη της κυβέρνησης αμφισβητούν ευθέως την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και της καταλογίζουν έως και πολιτικές σκοπιμότητες για τον τρόπο που χειρίζεται τις δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κυρία Κοβέσι είναι προσκεκλημένη να μιλήσει στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star από τις Βρυξέλλες, προτίθεται να τοποθετηθεί με σαφήνεια για τα ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



