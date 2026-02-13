Γιατί η Ράνια Καρατζαφέρη δεν πήγε στην κηδεία του πρώην συζύγου της

Η Ράνια Καρατζεφέρη, πρώην σύζυγος του Σπύρου Καρατζαφέρη εξήγησε γιατί ήταν απούσα από την κηδεία του

Σε συνέντευξη της στην εφημερίδα «Espresso», νέφερε τον λόγο της απουσίας της. Όπως εξήγησε αναγκάστηκε να μην πάει στην κηδεία επειδή δεχόταν απειλές.

Θυμίζουμε ότι ο εκδότης και δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου σε ηλικία 88 ετών. Η απώλειά του έγινε γνωστή από τον αδελφό του, Γιώργο Καρατζαφέρη, στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή Απέναντι Μικρόφωνα με τους Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Σκουρής.

– Κυρία Καρατζαφέρη, δεν θέλατε ή δεν μπορούσατε να πάτε στην τελετή αποτέφρωσης του πρώην συζύγου σας;

Φυσικά και ήθελα και μπορούσα! Δεν είχα δικαίωμα να πω κι εγώ ένα τελευταίο αντίο σε αυτόν τον άνθρωπο;

– Τότε, γιατί δεν πήγατε;

Γιατί μόλις λίγες ώρες μετά το θάνατο του Σπύρου Καρατζαφέρη δέχτηκα απειλές και μια χυδαία συκοφαντία, να μην τολμήσω να εμφανιστώ στην κηδεία, γιατί θα γίνουν επεισόδια και φασαρίες, ενώ ζήτησαν επίσης να μου μεταφερθεί ότι έχουν στείλει εξώδικο να μην τολμήσω να μιλήσω στα ΜΜΕ. Δεν θα γινόμουν ποτέ πρωταγωνίστρια σε μια τέτοια ντροπιαστική σκηνή, σεβόμενη τον Σπύρο και τον εαυτό μου. Επειδή προφανώς βασίστηκαν στη σιωπή, στη διακριτικότητα και την εχεμύθεια μου όλα αυτά τα χρονιά, πίστεψαν πως ούτε αυτή τη φορά θα αντιδράσω. Ε όχι! Αυτό ξεπερνά κάθε όρια και δεν μπορώ να σιωπήσω. Πρέπει επιτέλους, να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και τη μνήμη ενός τόσο σπουδαίο ανθρώπου, που με έχει σημαδέψει για πάντα!

– Θέλετε να μας πείτε τι έχει συμβεί;

Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκα επίσημα στο πλευρό του Σπύρου ξεκίνησε ένας υπόγειος, ανελέητος πόλεμος εναντίον μου. Υπενθυμίζω ότι ο άνθρωπος αυτός με αγάπησε, με πίστεψε και μου έδωσε χώρο και την ευκαιρία να δείξω ποια είμαι και τι μπορώ να κάνω. Με διεκδίκησε, με παντρεύτηκε, μου πρόσφερε με δική του θέληση το επώνυμό του και δεν δίσταζε σε όλες τις δημόσιες συνεντεύξεις του να μιλάει για εμένα με λόγια λατρείας, εκφράζοντας ακόμη και τον θαυμασμό του για τη δημοσιογραφική μου δεινότητα, παρά το τότε νεαρό της ηλικίας μου. Αυτός ήταν ο λόγος που έλεγαν ότι είμαι διάδοχός του, η συνέχειά του στη δημοσιογραφία. Ήταν όμως, δικές του αποφάσεις και ανάγκες. Εγώ δεν ζήτησα τίποτε από αυτά!

– Μετά τον χωρισμό σας τι έγινε;

Πράγματι, λοιπόν, οι προσπάθειες των συκοφαντών που έκρυβαν μέσα τους φθόνο, ζήλια, και μίσος για μένα, ευοδώθηκαν. Χωρίσαμε και έμεινα με όλα αυτά τα δάνεια στη πλάτη. Το περίφημο… σπίτι λοιπόν, στον Θεολόγο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και πλειστηριάστηκε ενώ για το αυτοκίνητο μπήκα στο νόμο Κατσέλη. Μάλιστα, ακόμα το πληρώνω και θα το πληρώνω για χρόνια χωρίς να το έχω! Καθώς λίγους μήνες μετά το χωρισμό είχα ένα τροχαίο και τότε δεν μπόρεσα να σηκώσω το κόστος της επισκευής του. Έφυγα, λοιπόν, αγκαλιά μόνο με τα χρέη μου. Έφυγε αθόρυβα, κόβοντας μαχαίρι κάθε επαφή. Δεν δημιούργησα ποτέ το παραμικρό πρόβλημα και δεν ενόχλησα, δεν μίλησα, δεν προκάλεσα και δεν εξέθεσα κανέναν. Και παρ’ όλα όσα έχω υποστεί, δεν το έβαλα κάτω, προχώρησα. Απέκτησα τον μονάκριβο γιο μου, ο οποίος θα γίνει δημοσιογράφος. Άρχισα και πάλι να εργάζομαι και να ζω με αξιοπρέπεια.

– Δεχτήκατε κι άλλη απειλή;

Ναι, δεν σταμάτησαν εκεί. Με απείλησαν και με εξώδικο προκειμένου να με φιμώσουν, απαγορεύοντάς μου να μιλάω για εκείνον στα ΜΜΕ, το οποίο ακόμη περιμένω. Δεν το ήξερα ότι έπρεπε να παίρνω την άδειά τους για να τιμήσω και να πω δύο όμορφα λόγια για έναν άνθρωπο που με σημάδεψε και, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, είμαι και θα είμαι άρρηκτα συνδεδεμένη μαζί του!

– Θα προχωρήσετε σε νομικές ενέργειες;

Σεβόμενη τη μνήμη αυτού του ανθρώπου, δεν θα προχωρήσω προς στιγμήν σε μηνύσεις και αγωγές για τις απειλές και τις απαράδεκτες συκοφαντίες. Τελευταία φορά θα τους προστατεύσω, αλλά, αν προκληθώ ξανά, θα είμαι αμείλικτη και όλοι αυτοί θα κληθούν να λογοδοτήσουν και να αποδείξουν τους ψευδέστατους ισχυρισμούς τους προς τρίτους, ότι εγώ εκμεταλλεύτηκα, ξεζούμισα, και ρούφηξα το μεδούλι του Σπύρου. Εγώ για όσα υποστηρίζω έχω αποδείξεις. Και τότε θα βγει στο φως ποιοι πραγματικά εκμεταλλεύτηκαν και ξεζούμισαν τον άνθρωπο αυτόν. Για να τελειώνουμε για μια πάντα. Με την εντιμότητα, την αξιοπρέπεια και την υπόληψη μου δεν θα παίξει κανείς.

