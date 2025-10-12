Γιατί η Ρωσία ανησυχεί στην περίπτωση που η Ουκρανία προμηθευτεί πυραύλους Tomahawk

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα πως προτού συμφωνήσει για την προμήθεια πυραύλων Tomahawk, θα ήθελε να μάθει τι ακριβώς η Ουκρανία σχεδιάζει να κάνει με αυτούς, διότι δεν θέλει να κλιμακωθεί ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

12 Οκτ. 2025 22:37
Pelop News

Το Κρεμλίνο είπε σήμερα πως η Ρωσία ανησυχεί βαθιά σχετικά με το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να προμηθεύσουν με πυραύλους Tomahawk την Ουκρανία, προειδοποιώντας πως ο πόλεμος έχει φθάσει σε μια δραματική στιγμή με κλιμάκωση από όλες τις πλευρές.

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν ένα βεληνεκές 2.500 χιλιομέτρων, κάτι που σημαίνει πως η Ουκρανία θα μπορούσε να τους χρησιμοποιήσει για μεγάλης εμβέλειας πλήγματα εντός της Ρωσίας, μεταξύ άλλων εναντίον της Μόσχας. Ορισμένες παλιές εκδοχές των Tomahawk μπορούν να φέρουν μια πυρηνική κεφαλή, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ερευνών του αμερικανικού Κογκρέσου.

«Το θέμα των Tomahawk προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στον δημοσιογράφου της κρατικής τηλεόρασης της Ρωσίας Πάβελ Ζαρούμπιν, δηλώσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα. «Τώρα είναι πραγματικά μια πολύ δραματική στιγμή λόγω του γεγονότος ότι οι εντάσεις κλιμακώνονται από όλες τις πλευρές».

Ο Πεσκόφ επισήμανε πως εάν Tomahawk εκτοξευτούν κατά της Ρωσίας, η Μόσχα θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι ορισμένες εκδοχές του πυραύλου μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

«Απλά φανταστείτε: ένας μεγάλου βεληνεκούς πύραυλος εκτοξεύεται και βρίσκεται στον αέρα και εμείς γνωρίζουμε ότι θα μπορούσε να είναι πυρηνικός. Τι θα έπρεπε να σκεφθεί η Ρωσική Ομοσπονδία; Πώς θα έπρεπε να αντιδράσει η Ρωσία; Οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες στο εξωτερικό θα έπρεπε να το κατανοούν αυτό», σημείωσε ο Πεσκόφ.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα πως είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν Tomahawk χωρίς την άμεση συμμετοχή στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ και επομένως οποιαδήποτε προμήθεια τέτοιων πυραύλων στην Ουκρανία θα πυροδοτούσε ένα «ποιοτικά νέο στάδιο κλιμάκωσης».
