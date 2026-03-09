Γιατί καθυστερεί ο γάμος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

Όσο για τα τηλεοπτικά της σχέδια, δήλωσε πολύ ικανοποιημένη από τους συνεργάτες της στο GNTM αλλά δεν γνωρίζει αν θα αλλάξει κάποιος στον νέο κύκλο του GNTM

Γιατί καθυστερεί ο γάμος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου
09 Μαρ. 2026 19:40
Pelop News

«Λαγό» έβγαλε ο Γρηγόρης Μπάκας που βρήκε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο αεροδρόμιο προφανώς από την επιστροφή της από το Παρίσι. Η παρουσιάστρια και μοντέλο εξήγησε τι έκανε στη γαλλική πρωτεύουσα αλλά και γιατί δεν έχει γίνει ακόμα ο γάμος της με τον Γιάννη Καραβασάνη.

«Πήγα να δουλε΄ψω, έκανα μια φωτογράφιση, πήγα σε ένα σόου» είπε στον δημοσιογράφο του Πρωινού για τους λόγους του ταξιδιού. Εκείνος θέλησε να δει αν φοράει το δαχτυλίδι των αρραβώνων της. «Εδώ είναι το δαχτυλίδι, άστο» του είπε και το έκρυψε.

Κολλάει ξανά το ραγισμένο γυαλί, τη ρώτησε ευθαρσώς για την επανασύνδεσή της με τον πρώην σύζυγό της.

«Μου συνέβη, τι να κάνουμε, μια αγάπη από το παρελθόν. Μπορείς να πάρεις το ίδιο τζάμι σε άλλη ποιότητα, εξελιγμένη» ήταν η επική της απάντηση.

Πότε όμως θα παντρευτεί; Ιδού η απορία!

«Δεν έχω προσκλητήρια, δεν έχω ημερομηνία, δεν έχω γάμο, δεν έχω τίποτα. Φαντάζομαι αν θα γίνει θα γίνει Σαββατοκύριακο. Αν με ακούει κάποιος άνθρωπος που έχει χώρο, μια έκκληση για βοήθεια ζητάω, δεν έχω κανονίσει τίποτα! Έχουμε κάποιες άλλες δουλειές με τον Γιάννη, κάποιες προτεραιότητες οπότε αυτό πρέπει λίγο να περιμένει. Θα το ήθελα το 26 γιατί περνάνε τα χρόνια. Πότε θα ντυθώ νυφούλα, το 36;» απάντησε μεταξύ αστείου και σοβαρού.

Όσο για τα τηλεοπτικά της σχέδια, δήλωσε πολύ ικανοποιημένη από τους συνεργάτες της στο GNTM αλλά δεν γνωρίζει αν θα αλλάξει κάποιος στον νέο κύκλο του GNTM.

«Πολύ ωραία ομάδα, χρειάζεται άλλη μια χρονιά. Το Shopping είναι στον πάγο, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, το αφήνουμε εκεί, να διατηρηθεί» απάντησε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:34 Δολοφονική επίθεση: Ποδοσφαιριστής ομάδας νέων μαχαιρώθηκε από τον αδερφό αντιπάλου του
21:23 Ντόναλντ Τραμπ: Θα δολοφονηθεί και ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αν δεν εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα
21:16 Απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης: Θα εκτοξεύουμε πυραύλους με κεφαλές άνω του ενός τόνου
21:06 «Σκότωσες τη μάνα που σε γέννησε»-«Δεν είμαι δολοφόνος, έχω βιώσει bullying», ένταση στην απολογία του ο μητροκτόνος της Λάρισας
20:55 Σοκ στην Πάτρα: Βρέθηκε νεκρή 25χρονη κοπέλα
20:47 Πάνω από 11 κιλά ισχυρού συνθετικού ναρκωτικού κατασχέθηκαν στην Κομοτηνή
20:40 Δήμος Ερυμάνθου: Οι απαντήσεις στον Κανελλόπουλο για Σφαγεία, Πυροπροστασία και αντιπλημμυρικά
20:34 Πάρτι στο Αγρίνιο με ανατροπή για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού
20:30 Ηράκλειο: Χειροπέδες σε έναν 40χρονο για βεγγαλικά
20:24 Α’ Κατηγορία: Ο Εθνικός Πατρών έβαλε στοπ στον Αρη
20:22 Καλαμπάκος: «Κάναμε ένα βήμα, έχουμε ακόμα δρόμο»
20:16 Δημοσκόπηση Opinion Poll: Που εκτινάσσεται η ΝΔ 2,5 μονάδων, το 56,6% «βλέπει» τρίτη θητεία Μητσοτάκη
20:07 Κένυα: Τουλάχιστον 42 νεκροί από πλημμύρες, εκκενώθηκε το Εθνικό Πάρκο Μασάι Μάρα, ΒΙΝΤΕΟ
20:00 Κάποτε οι Χριστιανοί, τώρα οι Μουσουλμάνοι
19:55 1.300 πρόσφυγες στην Κρήτη μέσα σε λίγα 24ωρα
19:50 Τέλος ο Σεγκούρα από τον Προμηθέα
19:43 Οι G7 δεν απελευθερώνουν αποθέματα πετρελαίου, κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι
19:42 Τι καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ALCΟ για την άνοδο της ΝΔ
19:40 Γιατί καθυστερεί ο γάμος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου
19:36 Δείτε ποια πατρινή βολειμπολίστρια σήκωσε κούπα με τον Πανιώνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ