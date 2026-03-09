Γιατί καθυστερεί ο γάμος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

«Λαγό» έβγαλε ο Γρηγόρης Μπάκας που βρήκε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο αεροδρόμιο προφανώς από την επιστροφή της από το Παρίσι. Η παρουσιάστρια και μοντέλο εξήγησε τι έκανε στη γαλλική πρωτεύουσα αλλά και γιατί δεν έχει γίνει ακόμα ο γάμος της με τον Γιάννη Καραβασάνη.

«Πήγα να δουλε΄ψω, έκανα μια φωτογράφιση, πήγα σε ένα σόου» είπε στον δημοσιογράφο του Πρωινού για τους λόγους του ταξιδιού. Εκείνος θέλησε να δει αν φοράει το δαχτυλίδι των αρραβώνων της. «Εδώ είναι το δαχτυλίδι, άστο» του είπε και το έκρυψε.

Κολλάει ξανά το ραγισμένο γυαλί, τη ρώτησε ευθαρσώς για την επανασύνδεσή της με τον πρώην σύζυγό της.

«Μου συνέβη, τι να κάνουμε, μια αγάπη από το παρελθόν. Μπορείς να πάρεις το ίδιο τζάμι σε άλλη ποιότητα, εξελιγμένη» ήταν η επική της απάντηση.

Πότε όμως θα παντρευτεί; Ιδού η απορία!

«Δεν έχω προσκλητήρια, δεν έχω ημερομηνία, δεν έχω γάμο, δεν έχω τίποτα. Φαντάζομαι αν θα γίνει θα γίνει Σαββατοκύριακο. Αν με ακούει κάποιος άνθρωπος που έχει χώρο, μια έκκληση για βοήθεια ζητάω, δεν έχω κανονίσει τίποτα! Έχουμε κάποιες άλλες δουλειές με τον Γιάννη, κάποιες προτεραιότητες οπότε αυτό πρέπει λίγο να περιμένει. Θα το ήθελα το 26 γιατί περνάνε τα χρόνια. Πότε θα ντυθώ νυφούλα, το 36;» απάντησε μεταξύ αστείου και σοβαρού.

Όσο για τα τηλεοπτικά της σχέδια, δήλωσε πολύ ικανοποιημένη από τους συνεργάτες της στο GNTM αλλά δεν γνωρίζει αν θα αλλάξει κάποιος στον νέο κύκλο του GNTM.

«Πολύ ωραία ομάδα, χρειάζεται άλλη μια χρονιά. Το Shopping είναι στον πάγο, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, το αφήνουμε εκεί, να διατηρηθεί» απάντησε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



