Γιατί κούτσαινε ο Μαδούρο – Μώλωπες Φλόρες: Τραυματίστηκαν ελαφρά κατά την επιχείρηση σύλληψης

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της μυστικής επιχείρησης των ΗΠΑ για τη σύλληψή τους στο Καράκας, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές με γνώση των γεγονότων.

Οι τραυματισμοί, που περιλαμβάνουν μώλωπες και πιθανά ελαφρά κατάγματα, δεν προκλήθηκαν από άμεση χρήση βίας από τους άνδρες της επίλεκτης μονάδας Delta Force, αλλά φαίνεται να συνέβησαν τη στιγμή που το ζευγάρι, σε κατάσταση πανικού, προσπαθούσε να διαφύγει και να κρυφτεί σε ασφαλές δωμάτιο, χτυπώντας σε τοίχους και πόρτες του συγκροτήματος.

Η επιχείρηση ξεκίνησε λίγο πριν από τη 1:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου 2026 και ολοκληρώθηκε σε 2 ώρες και 28 λεπτά. Οι αμερικανικές δυνάμεις εισήλθαν στο συγκρότημα στο Fuerte Tiuna – τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση του Καράκας – χρησιμοποιώντας χειροβομβίδες κρότου-λάμψης για να αποπροσανατολίσουν τους παρευρισκόμενους. Το ζευγάρι συνελήφθη επί τόπου και μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός Βενεζουέλας, υπό την κάλυψη ισχυρής αεροναυτικής δύναμης.

Μετά την άφιξή τους στις ΗΠΑ, ο Μαδούρο και η Φλόρες υποβλήθηκαν σε ιατρικό έλεγχο στη βάση Stewart Air National Guard, βόρεια της Νέας Υόρκης. Η Φλόρες εμφανίστηκε με εμφανείς μώλωπες στο πρόσωπο, ενώ ο δικηγόρος της ανέφερε ότι ενδέχεται να έχει υποστεί κατάγματα στα πλευρά και χρειάζεται περαιτέρω εξετάσεις. Ο Μαδούρο παρουσιάζει επίσης προβλήματα υγείας που απαιτούν ιατρική παρακολούθηση.

