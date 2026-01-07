Γιατί κούτσαινε ο Μαδούρο – Μώλωπες Φλόρες: Τραυματίστηκαν ελαφρά κατά την επιχείρηση σύλληψης

Μαδούρο και Φλόρες τραυματίστηκαν ελαφρά κατά την αμερικανική επιχείρηση σύλληψης στο Καράκας

Γιατί κούτσαινε ο Μαδούρο - Μώλωπες Φλόρες: Τραυματίστηκαν ελαφρά κατά την επιχείρηση σύλληψης
07 Ιαν. 2026 10:59
Pelop News

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της μυστικής επιχείρησης των ΗΠΑ για τη σύλληψή τους στο Καράκας, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές με γνώση των γεγονότων.

Οι τραυματισμοί, που περιλαμβάνουν μώλωπες και πιθανά ελαφρά κατάγματα, δεν προκλήθηκαν από άμεση χρήση βίας από τους άνδρες της επίλεκτης μονάδας Delta Force, αλλά φαίνεται να συνέβησαν τη στιγμή που το ζευγάρι, σε κατάσταση πανικού, προσπαθούσε να διαφύγει και να κρυφτεί σε ασφαλές δωμάτιο, χτυπώντας σε τοίχους και πόρτες του συγκροτήματος.

Η επιχείρηση ξεκίνησε λίγο πριν από τη 1:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου 2026 και ολοκληρώθηκε σε 2 ώρες και 28 λεπτά. Οι αμερικανικές δυνάμεις εισήλθαν στο συγκρότημα στο Fuerte Tiuna – τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση του Καράκας – χρησιμοποιώντας χειροβομβίδες κρότου-λάμψης για να αποπροσανατολίσουν τους παρευρισκόμενους. Το ζευγάρι συνελήφθη επί τόπου και μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός Βενεζουέλας, υπό την κάλυψη ισχυρής αεροναυτικής δύναμης.

Μετά την άφιξή τους στις ΗΠΑ, ο Μαδούρο και η Φλόρες υποβλήθηκαν σε ιατρικό έλεγχο στη βάση Stewart Air National Guard, βόρεια της Νέας Υόρκης. Η Φλόρες εμφανίστηκε με εμφανείς μώλωπες στο πρόσωπο, ενώ ο δικηγόρος της ανέφερε ότι ενδέχεται να έχει υποστεί κατάγματα στα πλευρά και χρειάζεται περαιτέρω εξετάσεις. Ο Μαδούρο παρουσιάζει επίσης προβλήματα υγείας που απαιτούν ιατρική παρακολούθηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:08 Κύπρος: 45χρονος βούτηξε για τον Σταυρό, τον πήρε και έφυγε!
13:00 Λαϊκές αγορές: Λουκέτο επ΄ αόριστον – Για ποιους λόγους κινητοποιούνται οι επαγγελματίες και παραγωγοί
12:51 Σύλληψη δύο ανδρών στην Πάτρα για απόπειρα διάρρηξης διαμερίσματος
12:49 Γνώριμος διαιτητής στο παιχνίδι Παναχαϊκή – Ζάκυνθος
12:40 Πάτρα – Βία ανηλίκων δίχως τέλος: Τρεις ανήλικοι αλλοδαποί χτύπησαν δύο νεαρούς
12:32 Πάτρα: Σύσκεψη συγκάλεσε ο Δήμος για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών
12:27 Χατζηδάκης: Εκτός δημοσιονομικού πλαισίου τα 7 από τα 27 αιτήματα των αγροτών – ΖΩΝΤΑΝΑ οι ανακοινώσεις
12:24 Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα από όπλο μετανάστης στον Έβρο
12:16 Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να λύσει τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Μαξ
12:10 Το μεταγραφικό στο προσκήνιο για την Παναχαϊκή
12:08 Πάτρα: Την Παρασκευή οι εκδηλώσεις μνήμης για τον Νίκο Τεμπονέρα
12:00 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Διάλογος σε σταυροδρόμι – Τι συμβαίνει στην Πάτρα
11:52 Σχολεία: Επιστροφή στις αίθουσες για μαθητές και εκπαιδευτικούς αύριο 8 Ιανουαρίου
11:43 Μητσοτάκης: Ουσιαστικό βήμα στήριξης των αγροτών η πρόταση της Κομισιόν για πόρους 45 δισ. ευρώ
11:27 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπιες ανοδικές τάσεις
11:23 ΠΑΣΟΚ: Πρόταση για αγροτικό ρεύμα με «πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη»
11:13 Στο «μικροσκόπιο» της Τροχαίας influencer μοτοσικλετιστής για επικίνδυνες «σούζες» σε κεντρικές λεωφόρους
11:00 Είπαν τα κάλαντα για τα Θεοφάνια και έκλεψαν παπούτσια στο Χαϊδάρι
10:59 Γιατί κούτσαινε ο Μαδούρο – Μώλωπες Φλόρες: Τραυματίστηκαν ελαφρά κατά την επιχείρηση σύλληψης
10:51 Ιράν: Η κυβέρνηση Πεζεσκιαν προχωρά σε οικονομικές παραχωρήσεις για να κατευνάσει τις διαμαρτυρίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ