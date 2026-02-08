Γιατί ο Αδωνις απαγόρευσε επισκέψεις στα παιδιά που επέζησαν από το ναυάγιο της Χίου

Δεν άφησε να μπουν στο «Αγία Σοφία»συλλογικότητες Αφγανών με επικεφαλής πρώην βουλευτή του Σύριζα

 

Γιατί ο Αδωνις απαγόρευσε επισκέψεις στα παιδιά που επέζησαν από το ναυάγιο της Χίου
08 Φεβ. 2026 17:11
Pelop News

Για πολιτικό σόου κατηγόρησε ο Άδωνις Γεωργιάδης συλλογικότητες Αφγανών με επικεφαλής την πρώην βουλευτή του Σύριζα, Βασιλική Κατριβάνου, που επιχείρησαν να επισκεφθούν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» τραυματισμένα παιδιά από την τραγωδία στη Χίο, ενημερώνοντας πως δεν τους επετράπη η είσοδος.

Παράλληλα, με ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας σημειώνει πως τα νοσοκομεία δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για ψηφοθηρικούς λόγους, υποστηρίζοντας πως «όταν με το καλό τα παιδιά πάρουν εξιτήριο, ας τα δουν όπου νομίζουν».

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

Πριν λίγο ενημερώθηκα ότι στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στο οποίο νοσηλεύουμε από χθες κάποια παιδιά από το δυστύχημα στη Χίο, έφτασαν κάποιες συλλογικότητες Αφγανών με επικεφαλής την πρώην βουλευτή του Σύριζα @vaskatrivanou και ζήτησαν να τα συναντήσουν.

Τα Νοσοκομεία είναι χώροι νοσηλείας και όχι πολιτικού σόου και ιδεολογικού ακτιβισμού. Αρνηθήκαμε την είσοδο και ξεκαθαρίζω σε όλους ότι δεν θα επιτρέψω τα Νοσοκομεία να χρησιμοποιούνται από καμία συλλογικότητα, κόμμα ή οτιδήποτε άλλο για ψήφους.

Όταν με το καλό τα παιδιά πάρουν εξιτήριο ας τα δουν όπου νομίζουν».

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:19 Τρίκαλα: Συνελήφθησαν τρία άτομα για πώληση τσιγάρων σε ανήλικους
20:08 Ρεκόρ, διακρίσεις και 4 μετάλλια για τους κολυμβητές στο ΟΑΚΑ
19:59 Πάτρα: Δείτε φωτογραφίες από την 4η Καρναβαλούπολη – Παντός καιρού
19:49 Η αερόβια άσκηση ενός χρόνου κάνει τον εγκέφαλο των 50άρηδων έως επτά μήνες νεότερο
19:38 Υπόθεση κατασκοπείας: Στο μικροσκόπιο η «γυναίκα-σκιά» – Πως λάμβανε την αμοιβή
19:26 Λίβανος: Κατέρρευσε κτίριο και πλάκωσε τρεις ανθρώπους – Βγήκαν ζωντανοί ΒΙΝΤΕΟ
19:15 Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4: Με Βάργκα η νίκη στο δεύτερο ημίχρονο
19:07 Σε εγρήγορση για την Αγκυρα: Ελλάδα και Τουρκία προετοιμάζονται για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας
18:59 Τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών ο καθηγητής Χρήστος Αθ. Τερέζης
18:48 Το «σφηνάκι ελαιόλαδο» το πρωί: Μόδα ή πραγματικά οφέλη για την υγεία;
18:37 Άστατος ο καιρός όλη την εβδομάδα – Κίνδυνος για το ψήσιμο της Τσικνοπέμπτης – Στο επίκεντρο η Δυτική Ελλάδα
18:29 Τι προτείνει ο Βελόπουλος για το άρθρο 86 περί ευθύνης Υπουργών
18:17 Στήριξη, συγχαρητήρια και ευχές του σπιράλ σε φορείς της Πάτρας
18:08 Καρδίτσα – Παναθηναϊκός 53-78: Εμφατική νίκη με εξαιρετικό τον Χολμς
18:00 Πάτρα: Πότε αναμένονται εξελίξεις για το νέο δημοτικό σχολείο Αγίου Βασιλείου
17:50 Χάαλστατ: Το Αυστριακό χωριό με κινηματογραφική ομορφιά
17:48 Nέο δυναμικό στον Αθήνα 9,84: δημοσιογράφοι και μουσικοί παραγωγοί
17:44 Ο Υπουργός Αθλητισμού Γ. Βρούτσης εγκαινίασε τον χλοοτάπητα στα Προσφυγικά-Τι είπε για το βοηθητικό του Τόφαλος ΦΩΤΟ -ΒΙΝΤΕΟ
17:38 «Αμόκ» προκάλεσε η Κλέλια Ανδριολάτου με την ανάρτησή της ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
17:31 Η κυρία που έγινε viral στη συναυλία των Coldplay, ομιλήτρια σε Συνέδριο!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ