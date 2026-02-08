Γιατί ο Αδωνις απαγόρευσε επισκέψεις στα παιδιά που επέζησαν από το ναυάγιο της Χίου

Για πολιτικό σόου κατηγόρησε ο Άδωνις Γεωργιάδης συλλογικότητες Αφγανών με επικεφαλής την πρώην βουλευτή του Σύριζα, Βασιλική Κατριβάνου, που επιχείρησαν να επισκεφθούν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» τραυματισμένα παιδιά από την τραγωδία στη Χίο, ενημερώνοντας πως δεν τους επετράπη η είσοδος.

Παράλληλα, με ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας σημειώνει πως τα νοσοκομεία δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για ψηφοθηρικούς λόγους, υποστηρίζοντας πως «όταν με το καλό τα παιδιά πάρουν εξιτήριο, ας τα δουν όπου νομίζουν».

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

Πριν λίγο ενημερώθηκα ότι στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στο οποίο νοσηλεύουμε από χθες κάποια παιδιά από το δυστύχημα στη Χίο, έφτασαν κάποιες συλλογικότητες Αφγανών με επικεφαλής την πρώην βουλευτή του Σύριζα @vaskatrivanou και ζήτησαν να τα συναντήσουν.

Τα Νοσοκομεία είναι χώροι νοσηλείας και όχι πολιτικού σόου και ιδεολογικού ακτιβισμού. Αρνηθήκαμε την είσοδο και ξεκαθαρίζω σε όλους ότι δεν θα επιτρέψω τα Νοσοκομεία να χρησιμοποιούνται από καμία συλλογικότητα, κόμμα ή οτιδήποτε άλλο για ψήφους.

Όταν με το καλό τα παιδιά πάρουν εξιτήριο ας τα δουν όπου νομίζουν».

