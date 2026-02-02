Γιατί ο πλανήτης θα αρχίσει να «αδειάζει» το 2084;

Από την «έκρηξη» του περασμένου αιώνα, στην ιστορική καμπή που θα αλλάξει τον πλανήτη για πάντα.

Γιατί ο πλανήτης θα αρχίσει να «αδειάζει» το 2084;
02 Φεβ. 2026 18:18
Pelop News

Για αιώνες, ο φόβος της ανθρωπότητας ήταν ο υπερπληθυσμός. Από τον Μάλθους μέχρι τις σύγχρονες δυστοπικές ταινίες, το σενάριο ήταν πάντα το ίδιο: πάρα πολλοί άνθρωποι για έναν πλανήτη που δεν αντέχει. Κι όμως, οι νεότερες προβλέψεις του ΟΗΕ αποκαλύπτουν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Η ανθρωπότητα πλησιάζει στο «ταβάνι» της.

Η «Έκρηξη»: Πώς φτάσαμε από το 1 στα 8 δισεκατομμύρια;

Αν κοιτάξει κανείς το γράφημα της εξέλιξης του πληθυσμού, θα δει μια ήπια αύξηση τον 19ο αιώνα και μετά τα μέσα του 20ου αιώνα μια κατακόρυφη αύξηση!

Γιατί συνέβη αυτό τα τελευταία 100 χρόνια; Δεν ήταν επειδή οι άνθρωποι άρχισαν ξαφνικά να κάνουν περισσότερα παιδιά. Αντίθετα, ήταν επειδή σταματήσαμε να πεθαίνουμε μαζικά.

  • Η επανάσταση της υγιεινής: Το καθαρό νερό και οι υπόνομοι έσωσαν εκατομμύρια.
  • Η ιατρική πρόοδος: Τα εμβόλια και τα αντιβιοτικά εκμηδένισαν την παιδική θνησιμότητα.
  • Η διατροφή: Η «Πράσινη Επανάσταση» στη γεωργία επέτρεψε στον πλανήτη να θρέψει πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι πιστεύαμε παλαιότερα.

Από σήμερα έως το 2080: Η τελευταία μεγάλη άνοδος

Σήμερα είμαστε 8,2 δισεκατομμύρια. Μέχρι το 2050, υπολογίζεται ότι θα φτάσουμε τα 9,7 δισ. και η άνοδος θα συνεχιστεί με ολοένα και πιο αργούς ρυθμούς μέχρι το 2084.

Σε αυτή την περίοδο, ο κόσμος θα αλλάξει πρόσωπο. Η αύξηση δεν θα έρχεται από την Ευρώπη ή την Κίνα (που ήδη συρρικνώνονται), αλλά από την Αφρική και την Ασία. Χώρες όπως η Νιγηρία και η Ινδία θα γίνουν οι νέοι παγκόσμιοι πρωταγωνιστές, ενώ η Δύση θα παλεύει με το φαινόμενο της «άδειας κούνιας».

Η Μεγάλη Ανατροπή: Γιατί η πτώση ξεκινά το 2084;

Γιατί λοιπόν το 2080-2090 η καμπύλη θα αρχίσει να γέρνει προς τα κάτω; Η απάντηση κρύβεται σε μια λέξη: Εκπαίδευση.

Καθώς οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο αποκτούν πρόσβαση στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, ο αριθμός των παιδιών ανά οικογένεια μειώνεται δραματικά. Σήμερα, πάνω από τις μισές χώρες του κόσμου έχουν δείκτη γονιμότητας κάτω από το 2,1 (το όριο που χρειάζεται για να παραμείνει σταθερός ένας πληθυσμός).

Όταν αυτή η τάση φτάσει και στις τελευταίες αναπτυσσόμενες περιοχές της Αφρικής, η παγκόσμια μηχανή παραγωγής πληθυσμού θα σβήσει. Το 2084 δεν θα είναι η αρχή μιας καταστροφής, αλλά η αρχή μιας νέας εποχής, όπου η πρόκληση δεν θα είναι πώς θα τους χωρέσουμε όλους, αλλά πώς θα λειτουργήσει μια κοινωνία όπου οι ηλικιωμένοι θα είναι πολύ περισσότεροι από τους νέους.

Ο πλανήτης μπορεί να πάρει μια «ανάσα» από την πίεση των πόρων, αλλά η οικονομία και η κοινωνική δομή όπως τις ξέρουμε, θα πρέπει να εφευρεθούν από την αρχή.

Πηγή: έκθεση “World Population Prospects 2024” του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), η οποία δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2024 από το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων (DESA).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:26 Κυνηγός πυροβόλησε σε κυνήγι κατά λάθος φίλο του, καθώς τον πέρασε για αγριογούρουνο
18:18 Γιατί ο πλανήτης θα αρχίσει να «αδειάζει» το 2084;
18:10 Χωρίς πόσιμο νερό 10 χωριά στο Διδυμότειχο, μετά την επέλαση της κακοκαιρίας
18:00 Η ΑΑΔΕ έκανε χιλιάδες αυτοψίες στη Δυτική Ελλάδα – Μπαράζ ελέγχων για φοροδιαφυγή
17:57 Απέραντη καφέ λίμνη ο Θεσσαλικός κάμπος! Ο Πηνειός ξεχείλησε και «έπνιξε» καλλιέργειες, ΦΩΤΟ
17:46 Ντέρμπι Καλαμάτα-Πανιώνιος στην πρεμιέρα των play-offs της Super League 2
17:45 «Γιατί σκότωσες το παιδί μου;» – Σπαρακτικές στιγμές στο δικαστήριο για τη δολοφονία της Δώρας Ναστούλη
17:38 Ελλάδα: Το 19% του πληθυσμού δεν μπορεί να κρατήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό
17:30 Υπόθεση Αχαϊκής Τράπεζας: Η νέα δίκη έρχεται στο Εφετείο το φθινόπωρο
17:30 «Εδώ δεν είναι Σοβιετική Ένωση, αυτά στα γκουλάγκ, που θα μας στείλετε φυλακή, εξορία, στα στρατόπεδα;», Καιριδής και Κατσώτης «σφάχτηκαν»! ΒΙΝΤΕΟ
17:24 ΔΕΗ & Cycling Greece μαζί για τον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029
17:15 Δείτε πώς νίκησε η Παναχαϊκή στην Καλαμάτα και το τρίποντο ισοφάρισης των γηπεδούχων που δεν μέτρησε, ΒΙΝΤΕΟ
17:08 Αύξηση απασχόλησης και μισθών το 2025 – Τι δείχνει η ετήσια έκθεση «ΕΡΓΑΝΗ»
17:00 Νοσοκομεία: Η αλήθεια των «Επειγόντων» μέσα από τα μάτια του Υγειονομικού – Ανθρώπινες ιστορίες
16:52 Διδυμότειχο: Απαγορεύεται η χρήση πόσιμου νερού σε 10 χωριά – Για ποιο λόγο
16:44 Βραζιλία: Διαδηλώσεις μετά την κακοποίηση μέχρι θανάτου αδέσποτου σκύλου ΒΙΝΤΕΟ
16:36 Νορβηγία: Συνελήφθη ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ – Θα δικαστεί για υποθέσεις βιασμών
16:28 Ερχεται ρύθμιση για μετατροπή κλειστών εμπορικών σε κατοικίες – Η Πάτρα «δοκιμάζει» ήδη το νέο μοντέλο
16:21 Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο περιμένει τον Γεωργιάδη – Κινητοποίηση στο ΠΓΝΠ
16:12 Ρεκόρ εξαγωγών ρεύματος το 2025 για την Ελλάδα – 10 φορές περισσότερο από το 2024
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ