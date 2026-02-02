Γιατί ο πλανήτης θα αρχίσει να «αδειάζει» το 2084;

Για αιώνες, ο φόβος της ανθρωπότητας ήταν ο υπερπληθυσμός. Από τον Μάλθους μέχρι τις σύγχρονες δυστοπικές ταινίες, το σενάριο ήταν πάντα το ίδιο: πάρα πολλοί άνθρωποι για έναν πλανήτη που δεν αντέχει. Κι όμως, οι νεότερες προβλέψεις του ΟΗΕ αποκαλύπτουν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Η ανθρωπότητα πλησιάζει στο «ταβάνι» της.

Η «Έκρηξη»: Πώς φτάσαμε από το 1 στα 8 δισεκατομμύρια;

Αν κοιτάξει κανείς το γράφημα της εξέλιξης του πληθυσμού, θα δει μια ήπια αύξηση τον 19ο αιώνα και μετά τα μέσα του 20ου αιώνα μια κατακόρυφη αύξηση!

Γιατί συνέβη αυτό τα τελευταία 100 χρόνια; Δεν ήταν επειδή οι άνθρωποι άρχισαν ξαφνικά να κάνουν περισσότερα παιδιά. Αντίθετα, ήταν επειδή σταματήσαμε να πεθαίνουμε μαζικά.

Η επανάσταση της υγιεινής: Το καθαρό νερό και οι υπόνομοι έσωσαν εκατομμύρια.

Το καθαρό νερό και οι υπόνομοι έσωσαν εκατομμύρια. Η ιατρική πρόοδος: Τα εμβόλια και τα αντιβιοτικά εκμηδένισαν την παιδική θνησιμότητα.

Τα εμβόλια και τα αντιβιοτικά εκμηδένισαν την παιδική θνησιμότητα. Η διατροφή: Η «Πράσινη Επανάσταση» στη γεωργία επέτρεψε στον πλανήτη να θρέψει πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι πιστεύαμε παλαιότερα.

Από σήμερα έως το 2080: Η τελευταία μεγάλη άνοδος

Σήμερα είμαστε 8,2 δισεκατομμύρια. Μέχρι το 2050, υπολογίζεται ότι θα φτάσουμε τα 9,7 δισ. και η άνοδος θα συνεχιστεί με ολοένα και πιο αργούς ρυθμούς μέχρι το 2084.

Σε αυτή την περίοδο, ο κόσμος θα αλλάξει πρόσωπο. Η αύξηση δεν θα έρχεται από την Ευρώπη ή την Κίνα (που ήδη συρρικνώνονται), αλλά από την Αφρική και την Ασία. Χώρες όπως η Νιγηρία και η Ινδία θα γίνουν οι νέοι παγκόσμιοι πρωταγωνιστές, ενώ η Δύση θα παλεύει με το φαινόμενο της «άδειας κούνιας».

Η Μεγάλη Ανατροπή: Γιατί η πτώση ξεκινά το 2084;

Γιατί λοιπόν το 2080-2090 η καμπύλη θα αρχίσει να γέρνει προς τα κάτω; Η απάντηση κρύβεται σε μια λέξη: Εκπαίδευση.

Καθώς οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο αποκτούν πρόσβαση στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, ο αριθμός των παιδιών ανά οικογένεια μειώνεται δραματικά. Σήμερα, πάνω από τις μισές χώρες του κόσμου έχουν δείκτη γονιμότητας κάτω από το 2,1 (το όριο που χρειάζεται για να παραμείνει σταθερός ένας πληθυσμός).

Όταν αυτή η τάση φτάσει και στις τελευταίες αναπτυσσόμενες περιοχές της Αφρικής, η παγκόσμια μηχανή παραγωγής πληθυσμού θα σβήσει. Το 2084 δεν θα είναι η αρχή μιας καταστροφής, αλλά η αρχή μιας νέας εποχής, όπου η πρόκληση δεν θα είναι πώς θα τους χωρέσουμε όλους, αλλά πώς θα λειτουργήσει μια κοινωνία όπου οι ηλικιωμένοι θα είναι πολύ περισσότεροι από τους νέους.

Ο πλανήτης μπορεί να πάρει μια «ανάσα» από την πίεση των πόρων, αλλά η οικονομία και η κοινωνική δομή όπως τις ξέρουμε, θα πρέπει να εφευρεθούν από την αρχή.

Πηγή: έκθεση “World Population Prospects 2024” του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), η οποία δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2024 από το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων (DESA).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



