Το να κάθεται μια αδέσποτη γάτα πάνω σε ένα αυτοκίνητο είναι μια γνωστή εικόνα σε όλους μας. Είτε είναι χειμώνας και κουλουριάζονται πάνω στο καπό, είτε είναι καλοκαίρι και λιάζονται πάνω στην οροφή, συχνά οι γάτες επιλέγουν αυτά τα σημεία να ξεκουραστούν και να κοιμηθούν.

Γιατί, όμως, επιλέγουν να κάθονται πάνω στα αυτοκίνητα; Τους προσφέρει ασφάλεια και ζεστασιά; Ή απλά τυχαίνει; Ας δούμε τους 6 πιο πιθανούς λόγους αυτής της γατίσιας προτίμησης.

Ζεστασιά

Δυστυχώς, οι αδέσποτες γάτες έρχονται αντιμέτωπες με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τον χειμώνα. Οπότε, πρέπει να βρουν έναν τρόπο να διατηρήσουν τη θερμότητα του σώματός τους. Αυτός ο τρόπος, λοιπόν, είναι τα καπό των αυτοκινήτων, κάτω από τα οποία υπάρχει η μηχανή που μένει ζεστή για αρκετή ώρα αφού σβήσει. Γι’ αυτό οι γάτες ανεβαίνουν στα αυτοκίνητα, κουλουριάζονται και προσπαθούν να ζεσταθούν. Μάλιστα, πολλές φορές θα δούμε γατούλες να είναι καθισμένες δίπλα δίπλα ώστε να προστατευτούν από το κρύο ακόμα περισσότερο.

Ασφάλεια

Στις γάτες αρέσει να κάθονται σε ψηλά σημεία γιατί τους προσφέρουν ασφάλεια. Οπότε, πάνω στα αυτοκίνητα θα αποφύγουν οποιαδήποτε ενόχληση, είτε από πεζούς είτε από άλλα ζώα. Επιπλέον, ενώ βρίσκονται εκεί ψηλά, μπορούν να παρατηρούν το περιβάλλον. Έτσι, θα εντοπίσουν πολύ γρήγορα οποιαδήποτε απειλή τις πλησιάζει και θα μπορέσουν να βρουν ένα άλλο μέρος για να προστατευτούν.

Χαλάρωση

Μπορεί εμείς να μην καταλαβαίνουμε γιατί οι γάτες επιλέγουν να κάθονται πάνω στα αυτοκίνητα και μπορεί να τα θεωρούμε και πολύ άβολα, όμως για αυτές μπορεί να είναι το πιο ήσυχο και βολικό μέρος να χαλαρώσουν. Εκεί θα έχουν την ησυχία τους και αρκετό χώρο για να ηρεμήσουν μακριά απ’ όλους και από όλα – τουλάχιστον για λίγο.

Αναζήτηση τροφής

Δυστυχώς, οι γάτες που ζουν εκτός σπιτιού πρέπει να βρίσκουν μόνες τους την τροφή τους. Οπότε, επιλέγουν ένα ψηλό σημείο, όπως είναι τα αυτοκίνητα, ώστε να βλέπουν καλύτερα και να μπορούν να εντοπίσουν με ευκολία το ενδεχόμενο θήραμά τους. Επίσης, αν στη γειτονιά που ζουν, υπάρχουν άνθρωποι που τις ταΐζουν, μπορούν να τους βλέπουν καλύτερα όταν πηγαίνουν κοντά τους για να τις φροντίσουν. Έτσι πηδάνε από τα αμάξια και πάνε κοντά τους για να απολαύσουν το φαγάκι τους αλλά και λίγα χάδια.

Καμουφλάζ

Ένας ακόμη λόγος που πιθανότατα οι γάτες επιλέγουν να κάθονται στο καπό ή στην οροφή των αυτοκινήτων είναι η αίσθηση κάλυψης που τους προσφέρει. Ίσως, θέλουν να περάσουν απαρατήρητες από οποιονδήποτε ή οτιδήποτε θέλει να τις ενοχλήσει ή να τις πειράξει. Μπορεί να μην τα καταφέρνουν πολύ καλά όλες τις φορές, αλλά το ρισκάρουν.

Ηλιοθεραπεία

Υπάρχει κάτι πιο ωραίο από το να κάθεσαι και να απολαμβάνεις τον ελληνικό ήλιο; Εντάξει μπορεί να υπάρχουν πολλά πράγματα, αλλά αυτό είναι στο top 10 της λίστας. Και οι γάτες γνωρίζουν πολύ καλά πώς να ευχαριστιούνται την ζωή κάνοντας ηλιοθεραπεία. Και εννοείται ότι το ιδανικό μέρος για αυτό είναι τα αυτοκίνητα, και κυρίως οι οροφές τους.

Τελευταίες σκέψεις

Για τις γάτες τα αυτοκίνητα είναι ένα μέρος που τα συνδυάζει όλα: ζέστη, ασφάλεια, κάλυψη και ήλιο. Ας τις αφήσουμε, λοιπόν, να μείνουν εκεί πάνω όσο θέλουν και ας τις φροντίσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε. Από το να τους προσφέρουμε τροφή μέχρι να τους φτιάξουμε ένα ασφαλές καταφύγιο, υπάρχουν τρόποι να τις προστατεύσουμε και να τις κάνουμε να αισθανθούν καλύτερα.

Όπως κάθε ζωάκι, έτσι και οι αδέσποτες γατούλες μας έχουν πραγματικά ανάγκη, ακόμα και αν δεν το δείχνουν.

