Γιατί όσο μεγαλώνουμε δυσκολευόμαστε με το αλκοόλ; Επιστήμονας εξηγεί

Τα πράγματα αλλάζουν με τα χρόνια, καθώς ακόμα και δύο μπίρες ή δύο ποτήρια κρασί σε μια έξοδο μπορούν να αφήσουν το αποτύπωμά τους το επόμενο πρωί, με τη μορφή ενός πονοκεφάλου ή ακόμα χειρότερα με τη μορφή του hangover.

16 Νοέ. 2025 22:06
Και ποιος δε θυμάται τις κραιπάλες που έκανε όντας φοιτητής. Η βραδιά ξεκινούσε με μια μπίρα και μπορούσε να συνεχιστεί με άλλα και πιο βαριά οινοπνευματώδη, για να καταλήξει μια -ενδεχομένως- ωραία ανάμνηση το επόμενο πρωί. Τα πράγματα, όμως, αλλάζουν με τα χρόνια, καθώς ακόμα και δύο μπίρες ή δύο ποτήρια κρασί σε μια έξοδο μπορούν να αφήσουν το αποτύπωμά τους το επόμενο πρωί, με τη μορφή ενός πονοκεφάλου ή ακόμα χειρότερα με τη μορφή του hangover. Είναι, όμως, πράγματι έτσι ή είναι απλώς η ιδέα μας;

Πόσο αλλάζει το «φιλτράρισμα» του αλκοόλ;

«Το σώμα μας αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το αλκοόλ καθώς μεγαλώνουμε», λέει ο Adam Taylor, καθηγητής ανατομίας στην ιατρική σχολή του Lancaster. Ο κύριος λόγος είναι η μείωση της λειτουργίας του ήπατος. «Το αλκοόλ μεταβολίζεται στο ήπαρ», εξηγεί. «Η κύρια λειτουργία του ήπατος είναι να αποτοξινώνει τον οργανισμό: να διασπά τα τοξικά στοιχεία και να τα μετατρέπει σε χρήσιμες μονάδες για το σώμα ή να τα αποβάλλει αν είναι επιβλαβή».

Το ήπαρ διασπά το αλκοόλ με τη βοήθεια ενζύμων. Καθώς, όμως, γερνάμε, παράγει λιγότερα από αυτά τα ένζυμα, πράγμα που σημαίνει ότι τοξικά υποπροϊόντα όπως η ακεταλδεΰδη, η ένωση που ευθύνεται για πολλά συμπτώματα πονοκεφάλου, παραμένουν στον οργανισμό.

Η λειτουργία του ήπατος, ωστόσο, είναι μόνο ένα κομμάτι της ιστορίας. Η περιεκτικότητα του σώματος σε νερό μειώνεται κατά περίπου 5% μετά την ηλικία των 55 ετών, εν μέρει επειδή μειώνονται τα επίπεδα των μυών, όπου αποθηκεύεται μεγάλο μέρος του. Λιγότερο νερό σημαίνει μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αλκοόλ στην κυκλοφορία του αίματος. Επιπλέον, η αφυδάτωση που προκαλείται από τις διουρητικές ιδιότητες του αλκοόλ, ένας βασικός παράγοντας πίσω από τους πονοκεφάλους και τη ζάλη του πονοκέφαλου, επιδρά με μεγάλη ένταση.

Η λειτουργία των νεφρών επίσης μειώνεται με την ηλικία, επιβραδύνοντας την απομάκρυνση των τοξινών. «Στο σώμα συσσωρεύονται τοξίνες που παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην κυκλοφορία του αίματος και ασκούν την επίδρασή τους», λέει ο Δρ. Taylor.

Μπορούμε να κάνουμε κάτι;

Η επιδείνωση του πονοκέφαλου δεν μπορεί να αποφευχθεί σύμφωνα με τον καθηγητή. Ωστόσο, αν καταναλώνετε αλκοόλ, μπορεί να σας βοηθήσει να πίνετε νερό ανάμεσα στα αλκοολούχα ποτά και να τηρείτε τα συνιστώμενα εβδομαδιαία όρια.

Μόλις εμφανιστεί η πονοκέφαλος, δεν υπάρχει μαγική θεραπεία. «Το μόνο που θα την θεραπεύσει είναι ο χρόνος», λέει ο Taylor. «Χρόνος, νερό και παρακεταμόλη» καταλήγει.

