Γιατί (σας) φαίνεται ότι ο σκύλος σας γαυγίζει χωρίς λόγο, τι μπορεί να συμβαίνει;

Θα έχετε παρατηρήσει ότι κάποιες φορές εκεί που κάθεστε στον καναπέ για να δείτε την αγαπημένη σας σειρά, ο σκύλος σηκώνεται από το κρεβάτι, πάει μπροστά στο παράθυρο και αρχίζει να γαβγίζει έντονα. Πάτε να δείτε τι συμβαίνει, αλλά δεν βλέπετε τίποτα, δεν περνάει κανείς, δεν υπάρχει κάτι.

Πολλές φορές οι σκύλοι αναστατώνονται και γαβγίζουν σαν να θέλουν να προειδοποιήσουν για κάτι. Δείχνουν ανήσυχοι και εμείς θα πάμε κοντά τους για να δούμε τι συμβαίνει και τι είναι αυτό που τους έχει προκαλέσει αυτή την αναστάτωση. Πλησιάζουμε, ανοίγουμε φώτα, βγαίνουμε έξω, κοιτάμε αριστερά, κοιτάμε δεξιά, κάνουμε τους ντετέκτιβ, αλλά τελικά διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα εκεί έξω. Τι μπορεί τότε να συμβαίνει; Βλέπει ο σκύλος φαντάσματα; Μάλλον άλλη είναι η σωστή απάντηση. Ας δούμε τι μπορεί να συμβαίνει και γαβγίζει χωρίς προφανή -για εμάς- λόγο.

Οι αισθήσεις του σκύλου

Οι σκύλοι έχουν τις ίδιες αισθήσεις με τους ανθρώπους, αλλά λειτουργούν με διαφορετική ένταση. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε πως η όσφρησή τους είναι πολύ δυνατή, κάτι που ισχύει και για την όραση και για την ακοή τους.

Τι ακούει ο σκύλος

Αρχικά θα πρέπει να γνωρίζετε πως ο σκύλος μπορεί να ακούσει ήχους μέχρι ένα χιλιόμετρο μακριά, όπως έναν άλλον σκύλο που γαβγίζει. Άρα θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί του ή να το προειδοποιήσει να μην πλησιάσει προς την περιοχή του, το σπίτι σας δηλαδή. Ένα ασθενοφόρο ή ένα όχημα πυροσβεστικής που έχει ανοιχτές τις σειρήνες του, πάλι θα το ακούσει πρώτα ο σκύλος και μετά εσείς. Οι άνθρωποι ακούνε ήχους με συχνότητες από 20 έως 20000 Hertz, ενώ οι σκύλοι από 65 έως 45000 Hertz. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί ήχους που είναι αρκετά χαμηλοί, όπως το πάτημα μιας γάτας ή το πέταγμα ενός εντόμου. Ακόμη και ένα γυαλί που ίσως σπάσει στο διπλανό διαμέρισμα ή δυο ορόφους πιο κάτω, εσείς ίσως να μην το ακούσετε, αλλά θα το αντιληφθεί ο τετράποδος φίλος σας. Τέλος, σύμφωνα με έρευνες, οι σκύλοι μπορούν να διαισθανθούν και ένα σεισμό, καθώς αντιλαμβάνονται τις κινήσεις των πλακών στα έγκατα της γης.

Τι βλέπει ο σκύλος

Κάποιες φορές στη βόλτα, θα τον δείτε να σκύβει, να σχηματίζει μια ευθεία γραμμή με το κεφάλι και το σώμα, προσπαθώντας να δει τι είναι αυτό που έχει εντοπίσει. Μπορεί να είναι ένας άλλος σκύλος, ένα άλλο ζώο ή άνθρωπος ή κάτι απλό όπως ένα ογκώδες αντικείμενο που τον φοβίζει. Αυτή η συμπεριφορά προέρχεται από τους προγόνους του, που ζούσαν ελεύθεροι στη φύση και κυνηγούσαν το θήραμά τους.

Μία διαφορά που υπάρχει στην όρασή των σκύλων, σε σχέση με των ανθρώπων, είναι πως οι σκύλοι πρέπει να πλησιάσουν αρκετά ένα αντικείμενο για να δουν τι είναι, ενώ οι άνθρωποι το κάνουν από το 1/3 της απόστασης που χρειάζονται τα συγκεκριμένα τετράποδα. Από την άλλη, έχουν καλύτερη περιφερειακή όραση, γιατί τα μάτια τους είναι τοποθετημένα στο κεφάλι τους σε μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους από ό,τι στους ανθρώπους. Άρα, μπορεί να δουν κάτι που έρχεται από το πλάι, χωρίς να στρίψουν το κεφάλι τους.

Τι μυρίζει ο σκύλος

Κανείς μας δεν μπορεί να νικήσει τη μύτη του σκύλου, αφού αυτή διαθέτει 360 εκατομμύρια υποδοχείς όσφρησης, ενώ η ανθρώπινη μόνο 6! Άρα είναι πιθανό να γαβγίζει ο σκύλος επειδή μύρισε κάτι που εσείς δεν έχετε αντιληφθεί, όπως έναν σκύλο που περνάει απέξω ή κάποιον άνθρωπο που ανεβαίνει με τις σκάλες. Μπορεί όμως να φέρει και ο αέρας τη μυρωδιά από κάτι όπως ένα ζώο που βρίσκεται 2-3 τετράγωνα μακριά, κάτι που ευνοείται και από την υγρασία και το γενικότερο κλίμα της περιοχής που ζείτε.

Μήπως γαβγίζει ο σκύλος για να εκφράσει κάτι;

Το γάβγισμα είναι η ομιλία του σκύλου, ο τρόπος που χρησιμοποιεί για να επικοινωνήσει μαζί μας, αλλά και με τα άλλα ζώα. Όταν δεν πάει κάτι καλά, θα επιστρατεύσει και το γάβγισμα για να μας ειδοποιήσει και αυτές οι περιπτώσεις είναι όταν:

– Νιώθει βαρεμάρα και θέλει να παίξετε. Η πνευματική άσκηση σε ένα τόσο κοινωνικό πλάσμα είναι απαραίτητη, για να είναι ήρεμος και ισορροπημένος. Πολλές φορές θα σας φέρει το παιχνίδι του μπροστά στα πόδια σας ή στον καναπέ που κάθεστε, για να κάνει ακόμα πιο σαφές το αίτημά του. Ή θα γαβγίσει για να παίξετε κυνηγητό.

– Θέλει να βγει έξω για τουαλέτα. Μήπως πέρασε αρκετή ώρα από την τελευταία του βόλτα; Ή μήπως έχει πιει νερό και θέλει να βγει να ουρήσει για να μην γίνει ατύχημα στο σπίτι; Μια φορά που είχα δώσει στον Άλφι γιαούρτι για να με αφήσει να του κουρέψω τη μουσούδα, μάλλον το παράκανα και τον άφησα να φάει παραπάνω από όσο έπρεπε. Στη συνέχεια τον πήρα μαζί μου σε δουλειές με το αυτοκίνητο και γάβγιζε. Την ώρα που αντιλήφθηκα για ποιο λόγο το έκανε, εκείνος δεν κρατήθηκε και έκανε εμετό στο κάθισμα. Με προειδοποίησε γαβγίζοντας και ξύνοντας την πόρτα του αυτοκινήτου για να βγει.

– Προειδοποιεί τον επισκέπτη-εισβολέα να μην πλησιάσει στην περιοχή του. Κάποιοι σκύλοι το κάνουν μόλις ακούσουν το κουδούνι, άλλοι όμως χρειάζονται απλά να αντιληφθούν κάποια κινητικότητα έξω και γύρω από το σπίτι τους.

– Πάσχει από το Σύνδρομο Γνωστικής Δυσλειτουργίας, που παραπέμπει σε άνοια. Αυτό είναι κάτι που εμφανίζεται σε ηλικιωμένους σκύλους και ανάμεσα στα συμπτώματα είναι να δείχνει μπερδεμένος, να ξεχνάει την εκπαίδευσή του, αλλά και να γαβγίζει.

Η επικοινωνία με τον σκύλο σας είναι πολύ σημαντική, έτσι ώστε να μπορείτε να εξηγείτε κάθε συμπεριφορά του. Αν ο σκύλος γαβγίζει συχνά χωρίς λόγο, συμβουλευθείτε τον κτηνίατρο για τυχόν εξετάσεις, έτσι ώστε να απορρίψετε προβλήματα υγείας. Μην τον μαλώνετε όταν γαβγίζει, γιατί είναι κάτι φυσιολογικό για εκείνον. Καθησυχάστε τον, επιβραβεύστε τον που προειδοποιεί και αν είναι κάτι έντονο και συνεχόμενο, ζητήστε τη βοήθεια ενός εκπαιδευτή, για να δείτε πώς μπορείτε να τον βοηθήσετε.

