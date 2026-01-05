Γιατί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν μπορεί να στεριώσει προπονητής μετά τον Άλεξ Φέργκιουσον;

Πριν από χρόνια στην Αγγλία και κυρίως στην προ Premier League εποχή, χαρακτηρίζονταν ως η επιτομή της σταθερότητας όσον αφορά την παρουσία των προπονητών στους πάγκους των ομάδων.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο οποίος είχε έρθει από την ταπεινή Αμπερντίν της Σκωτίας για να αναστήσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και παρόλο που στα τρία πρώτα χρόνια του βρέθηκε αρκετές φορές στα πρόθυρα της απόλυσης, παρέμεινε στο Ολντ Τράφορντ για 27 ολόκληρα χρόνια δημιουργώντας μία αυτοκρατορία.

Ωστόσο 12 χρόνια (και κάποιους μήνες) μετά το ιστορικό αντίο του στην ενεργό δράση, οι «κόκκινοι διάβολοι» όχι απλά αναζητούν τον άνθρωπο που θα εμπνεύσει και θα δημιουργήσει μια νέα γενιά πρωταθλητών, αλλά από πρωταγωνιστές έχουν εξελιχθεί σε κομπάρσους της Premier League, φτάνοντας με την απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ στις 10 αλλαγές προπονητών (υπηρεσιακών και μόνιμων). Κι ο άλλοτε αμυντικός μέσος της ομάδας (τις εποχές της δόξας του Φέργκιουσον) Ντάρεν Φλέτσερ θα γίνει ο 11ος τεχνικός που θα κάτσει στην άκρη του πάγκου και ο δεύτερος Σκωτσέζος (ο πρώτος ήταν ο Ντέιβιντ Μόγιες, που ανέλαβε την ομάδα το καλοκαίρι του 2013 και δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη σεζόν).

Αναλυτικά η λίστα και τα… πεπραγμένα των διαδόχων του Σερ Άλεξ.

Ντέιβιντ Μόγιες

Θητεία: 1 Ιουλίου 2013 – 22 Απριλίου 2014

Αγώνες: 51

Νίκες-Ισοπαλίες-Ήττες: 27-9-15

Τρόπαια: 1 (Community Shield)

Ο Μόγιες επιλέχθηκε για να διαδεχθεί τον Φέργκιουσον έπειτα από 11 χρόνια στην Έβερτον, όμως δυσκολεύτηκε να γεμίσει τα παπούτσια του συμπατριώτη του.

Η Γιουνάιτεντ παρουσίασε αστάθεια στην υπεράσπιση του τίτλου της, τερματίζοντας έβδομη στην Premier League εκείνη τη σεζόν, με τον Σκωτσέζο να απολύεται 10 μήνες μετά την άφιξή του.

Ράιαν Γκιγκς (υπηρεσιακός)

Θητεία: 22 Απριλίου 2014 – 11 Μαΐου 2014

Αγώνες: 4

Νίκες-Ισοπαλίες-Ήττες: 2-1-1

Τρόπαια: 0

Ο Ράιαν Γκιγκς, κάτοχος του ρεκόρ συμμετοχών της Γιουνάιτεντ με 963 εμφανίσεις, είχε ένα σύντομο πέρασμα ως υπηρεσιακός μετά την αποχώρηση του Μόγιες.

Ήταν η πρώτη μεγάλη προπονητική του αποστολή. Παρέμεινε στο κλαμπ ως βοηθός έως το 2016 και στη συνέχεια διετέλεσε ομοσπονδιακός προπονητής της Ουαλίας (2018-2020).

Λουίς Φαν Χάαλ

Θητεία: 16 Ιουλίου 2014 – 23 Μαΐου 2016

Αγώνες: 103

Νίκες-Ισοπαλίες-Ήττες: 54-25-24

Τρόπαια: 1 (FA Cup)

Ο Φαν Χάαλ ήρθε στη Γιουνάιτεντ ως ένας από τους πιο καταξιωμένους προπονητές της γενιάς του, με επιτυχίες σε Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Άγιαξ και την εθνική Ολλανδίας.

Η ομάδα βελτιώθηκε στο πρωτάθλημα, τερματίζοντας τέταρτη το 2014-15. Ωστόσο, το στυλ παιχνιδιού του επικρίθηκε και απολύθηκε παρά την κατάκτηση του FA Cup το 2015-16.

Ζοζέ Μουρίνιο

Θητεία: 27 Μαΐου 2016 – 18 Δεκεμβρίου 2018

Αγώνες: 144

Νίκες-Ισοπαλίες-Ήττες: 84-32-28

Τρόπαια: 3 (Europa League, League Cup, Community Shield)

Η άφιξή του αντανακλούσε τις φιλοδοξίες της Γιουνάιτεντ. Ο Ζοσέ Μουρίνιο ξεκίνησε αισιόδοξα με την κατάκτηση League Cup και Europa League στην πρώτη σεζόν και τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα την επόμενη.

Παρά τις σχεδόν 400 εκατ. λίρες δαπανών σε μεταγραφές, η πτώση απόδοσης το 2018-19 οδήγησε στην απομάκρυνσή του, με την ομάδα 19 βαθμούς πίσω από την κορυφή.

Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ

Θητεία: 19 Δεκεμβρίου 2018 (υπηρεσιακός, μονιμοποιήθηκε τον Μάρτιο 2019) – 21 Νοεμβρίου 2021

Αγώνες: 168

Νίκες-Ισοπαλίες-Ήττες: 91-37-40

Τρόπαια: 0

Ο πρώην επιθετικός της Γιουνάιτεντ ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στο κλαμπ, καθοδηγώντας τη δεύτερη ομάδα (2008-2011), πριν εργαστεί σε Κάρντιφ και Μόλντε.

Ο Σόλκσιερ κέρδισε 14 από τα πρώτα 19 ματς, όμως η αστάθεια συνεχίστηκε και απολύθηκε μετά από βαριές ήττες από Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι και Γουότφορντ.

Μάικλ Κάρικ (υπηρεσιακός)

Θητεία: 21 Νοεμβρίου 2021 – 2 Δεκεμβρίου 2021

Αγώνες: 3

Νίκες-Ισοπαλίες-Ήττες: 2-1-0

Τρόπαια: 0

Ο πρώην μέσος της Γιουνάιτεντ, μέλος του τεχνικού επιτελείου, ανέλαβε υπηρεσιακός για λιγότερο από δύο εβδομάδες, σηματοδοτώντας την αρχή της προπονητικής του πορείας.

Το 2022 ανέλαβε τη Μίντλεσμπρο, όπου παραμένει.

Ραλφ Ράνγκνικ (μεταβατικός)

Θητεία: 3 Δεκεμβρίου 2021 – 22 Μαΐου 2022

Αγώνες: 29

Νίκες-Ισοπαλίες-Ήττες: 11-10-8

Τρόπαια: 0

Ο πρώην προπονητής των Στουτγκάρδης, Λειψίας και Σάλκε προσπάθησε να σταθεροποιήσει την ομάδα σε μια δύσκολη σεζόν, με μέτρια αποτελέσματα.

Η Γιουνάιτεντ τερμάτισε έκτη και αποκλείστηκε στους «16» του Champions League. Αποχώρησε στο τέλος της σεζόν 2021-22.

Έρικ Τεν Χαγκ

Θητεία: 23 Μαΐου 2022 – 28 Οκτωβρίου 2024

Αγώνες: 128

Νίκες-Ισοπαλίες-Ήττες: 70-23-35

Τρόπαια: 2 (FA Cup, League Cup)

Ήρθε από τον Άγιαξ με επιτυχίες. Παρά την κατάκτηση του League Cup και την είσοδο στην τετράδα την πρώτη σεζόν, η πορεία πήρε την κατιούσα.

Η ομάδα τερμάτισε όγδοη το 2023-24, ωστόσο ο Τεν Χάγκ πήρε δεύτερη ευκαιρία μετά το FA Cup. Τον Οκτώβριο 2024, με τη Γιουνάιτεντ 14η μετά από εννέα αγώνες, απολύθηκε.

Ρουντ φαν Νίστελροϊ (υπηρεσιακός)

Θητεία: 28 Οκτωβρίου 2024 – 10 Νοεμβρίου 2024

Αγώνες: 1

Νίκες-Ισοπαλίες-Ήττες: 1-0-0

Τρόπαια: 0

Ο πρώην διεθνής Ολλανδός, με προϋπηρεσία ως προπονητής στην PSV Αϊντχόφεν, εντάχθηκε ως βοηθός τον Ιούλιο 2024 και ανέλαβε υπηρεσιακά μετά την απόλυση του Τεν Χαγκ.

Ο Φαν Νίστερλοϊ έρδισε το πρώτο του ματς απέναντι στη Λέστερ στο League Cup και δήλωσε ότι θέλει να παραμείνει στο τεχνικό τιμ υπό τον Αμορίν.

Ρούμπεν Αμορίμ

Θητεία: 10 Νοεμβρίου 2024 – 5 Ιανουαρίου 2025

Αγώνες: 63

Νίκες-Ισοπαλίες-Ήττες: 24-18-21

Τρόπαια: 0

Ήρθε τον Νοέμβριο του 2024 ως το ανερχόμενο όνομα από την αγορά της Πορτογαλίας, έχοντας οδηγήσει τη Σπόρτινγκ στην κατάκτηση του τίτλου παίζοντας ελκυστικό ποδόσφαιρο ενώ ο ίδιος είχε αναδειχθεί σύο συνεχόμενες χρονιές ως ο κορυφαίος τεχνικός της ομάδας. Παρά την καταστροφική πορεία της ομάδας στην Premier League, την οδήγησε στον τελικό του Europa League όπου ηττήθηκε με 1-0 από τη Τότεναμ στο Μπιλμπάο.

Φέτος από ένα σημείο και μετά η εικόνα της ήταν καλύτερη (παίζοντας μόνο στο πρωτάθλημα), αλλά οι δύο σερί ισοπαλίες με Γουλβς, Λιντς και οι δηλώσεις του μετά το ματς στο Έλαντ Ρόουντ άνοιξαν την πόρτα της εξόδου πρόωρα. Ο Αμορίμ έχασε την ευκαιρία του, όχι όμως και τα λεφτά του καθώς αναμένεται να πάρει άλλα 12 εκατομμύρια (είχε συμβόλαιο μέχρι το 2028) ενώ η Γιουνάιτεντ για να τον αποκτήσει από τη Σπόρτινγκ είχε καταβάλλει και ρήτρα 10 εκατομμυρίων ευρώ!

