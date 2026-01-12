Γιατί συνελήφθη 58χρονος στο λιμάνι της Πάτρας

Ο 58χρονος υπήκοος Βολιβίας, συνελήφθη από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας.

Γιατί συνελήφθη 58χρονος στο λιμάνι της Πάτρας
12 Ιαν. 2026 10:14
Pelop News

Στο λιμάνι της Πάτρας συνελήφθη 58χρονος υπήκοος Βολιβίας, από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου.

Σ’  έλεγχο που διενεργήθηκε  το μεσημέρι της Κυριακής 11/01/2026, στον επιβατικό σταθμό του νότιου λιμένα Πάτρας, ο 58χρονος κατείχε και επέδειξε πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο, με σκοπό την παράνομη έξοδό του από τη χώρα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το πλαστό έγγραφο.

