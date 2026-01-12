Γιατί συνελήφθη 58χρονος στο λιμάνι της Πάτρας

Στο λιμάνι της Πάτρας συνελήφθη 58χρονος υπήκοος Βολιβίας, από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου.

Σ’ έλεγχο που διενεργήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 11/01/2026, στον επιβατικό σταθμό του νότιου λιμένα Πάτρας, ο 58χρονος κατείχε και επέδειξε πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο, με σκοπό την παράνομη έξοδό του από τη χώρα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το πλαστό έγγραφο.

