Γιατί συνελήφθη 58χρονος στο λιμάνι της Πάτρας
Ο 58χρονος υπήκοος Βολιβίας, συνελήφθη από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας.
Στο λιμάνι της Πάτρας συνελήφθη 58χρονος υπήκοος Βολιβίας, από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου.
Σ’ έλεγχο που διενεργήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 11/01/2026, στον επιβατικό σταθμό του νότιου λιμένα Πάτρας, ο 58χρονος κατείχε και επέδειξε πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο, με σκοπό την παράνομη έξοδό του από τη χώρα.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το πλαστό έγγραφο.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News