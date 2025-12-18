Γιατί τελειώνει ο Κώστας Τσιμίκας από τη Ρόμα

Ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι δεν έχει μείνει ικανοποιημένος από την απόδοση του Έλληνα αμυντικού

18 Δεκ. 2025 17:27
Ο διεθνής αμυντικός, Κώστας Τσιμίκας είναι πιθανό να αποτελέσει πρόωρα παρελθόν από τη Ρόμα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιταλική ιστοσελίδα Corriere dello Sport, η θητεία του Κώστα Τσιμίκα στη Ρόμα ενδέχεται να ολοκληρωθεί πρόωρα.

Ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι δεν έχει μείνει ικανοποιημένος από την απόδοση του Έλληνα αμυντικού και δεν αποκλείεται οι Ιταλοί να τερματίσουν τον μονοετή δανεισμό του τον Ιανουάριο.

Η Ρόμα θέλει να “αδειάσει” το ρόστερ της από παίκτες που δεν χρησιμοποιεί τόσο, καθώς επιθυμεί να ισοσκελίσει τα οικονομικά της και να ενισχύσει το ρόστερ της τον χειμώνα.

Ο Κώστας Τσιμίκας μετράει μόλις 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την ιταλική ομάδα, έχοντας 1 ασίστ.

Σε περίπτωση αποχώρησής του από τη Ρόμα, ο Έλληνας μπακ θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027.

