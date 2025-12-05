Γιατί τιμωρήθηκε με ισόβια κάθειρξη ο ανιψιός που σκότωσε την θεία του; «Η υπόθεση στήθηκε από συγκεκριμένα άτομα. Εγώ την αγαπούσα και την πρόσεχα» υποστήριξε, ΦΩΤΟ

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πύργου επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης σε 37χρονο για τη δολοφονία της 55χρονης θείας του τον Ιούλιο του 2023 στην Πάτρα, σε μία υπόθεση που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Αχαϊκής πρωτεύουσας.

Συγκεκριμένα, ο 37χρονος καταδικάστηκε για τη δολοφονία της Νικολίτσας Μητροπούλου, ενώ επτά χρόνια πριν, το 2016, είχε σκοτώσει τη μητέρα του και αδελφή του θύματος.

«Εγώ την αγαπούσα και την πρόσεχα»

«Όλη αυτή η υπόθεση στήθηκε από συγκεκριμένα άτομα. Εγώ την αγαπούσα και την πρόσεχα. Την φρόντιζα και είχαμε άριστες σχέσεις. Το ίδιο και η σύζυγός μου που της έβαφε τα μαλλιά. Δεν είχα κανένα λόγο να τη σκοτώσω», είπε κατά την απολογία του ο δράστης, αρνούμενος την πράξη του, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν είχε λόγο να τη σκοτώσει.

«Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό τον ισχυρισμό του εντολέα μου για το χρόνο θανάτου ο οποίος σύμφωνα με την ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών ήταν στις 19:00 με 20:00 το βράδυ όταν ο κατηγορούμενος βρισκόταν ήδη στο Λουτράκι και δεν έλαβε υπόψη την επιστολή της θανούσης η οποία κρίθηκε έγκυρη από γραφολόγο και στην οποία κατονόμαζε το δολοφόνο της.

Επίσης, δεν κλήθηκε να καταθέσει ο μάρτυρας ο οποίος είχε πάρει τα χρήματα της μακαρίτισσας και δεν της τα έδινε και βεβαίως δεν δόθηκε ο λόγος στην υπεράσπιση να υποβάλλει ελαφρυντικά παρά μόνο αφού είχε δοθεί ο λόγος στην εισαγγελέα που έκανε πρόταση επί της ποινής. Εννοείται ότι θ’ ασκήσουμε έφεση και μάλιστα άμεσα», δηλώνει στο protothema.gr, ο δικηγόρος του κατηγορούμενου, Νίκος Ρουσόπουλος.

Το χρονικό του εγκλήματος

Η 55χρονη, μητέρα δύο παιδιών, είχε εντοπιστεί νεκρή, μέσα στο σπίτι της, στις 27 Ιουλίου του 2023 από τον σύντροφό της που ανησύχησε επειδή δεν απαντούσε στο τηλέφωνο και πήγε στο σπίτι , όπου άνοιξε την πόρτα με το κλειδί που του είχε δώσει η ίδια. Η άτυχη γυναίκα έφερε τραύματα στο κρανίο, στο κεφάλι και στη μετωπιαία χώρα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών ο 37χρονος αποχώρησε από το σπίτι της θείας του, το απόγευμα της 26ης Ιουλίου, μεταμφιεσμένος, φορώντας περούκα, γυαλιά ηλίου, χειρουργική μάσκα, φόρμα εργασίας, τσαντάκι μέσης, σακίδιο πλάτης και γάντια. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε υπεραστικό λεωφορείο προκειμένου να μεταβεί σε περιοχή της Κορινθίας.

Στο πλαίσιο των αναζητήσεων, οι αστυνομικοί μετέβησαν σε περιοχή της Κορινθίας, όπου εντόπισαν τον 37χρονο να διαμένει σε σταθμευμένο τροχόσπιτο και τον προσήγαγαν αμέσως. Σε έρευνα που έγινε στο τροχόσπιτό του, βρέθηκαν η μάσκα και το τσαντάκι που φορούσε κατά τη διαφυγή του από το σπίτι της θείας του.

Σκότωσε τη μητέρα του με τον ίδιο τρόπο

Οι υποψίες στράφηκαν αμέσως στον 37χρονο μόλις οι αστυνομικοί τον είδαν, από κάμερες ασφαλείας γειτονικών καταστημάτων, να βγαίνει από το σπίτι της θείας του καθώς επτά χρόνια πριν, είχε προκαλέσει βαριά τραύματα, με τον ίδιο τρόπο, στην 53χρονη μητέρα του και αδελφή του θύματος, τον Ιούλιο του 2016.

Τότε, η 53χρονη είχε παραμείνει επί μία εβδομάδα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο, αλλά τελικά υπέκυψε στις βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που είχε υποστεί.

Ο 28χρονος (τότε) δράστης ήταν εκείνος που είχε ειδοποιήσει το ασθενοφόρο για να μεταφέρει την αιμόφυρτη μητέρα του στο νοσοκομείο. Λίγο αργότερα συνελήφθη για τη δολοφονία της, αλλά μετά από καταθέσεις συγγενικών του προσώπων το κατηγορητήριο μετατράπηκε σε πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης, εξέτισε την ποινή του και αποφυλακίστηκε.

Μάλιστα, για την υπόθεση αυτή η θεία του, τον είχε υπερασπιστεί. Συγκεκριμένα, είχε υποστηρίξει στον ανακριτή ότι ο θάνατος της αδελφής της ήταν δυστύχημα, χωρίς να ξέρει το τραγικό τέλος που της επιφύλασσε η μοίρα.

