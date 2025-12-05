Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας: Ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του νέου σταθμού!

Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, τα επίσημα εγκαίνια προγραμματίστηκαν για τον Μάρτιο του 2026

Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας: Ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του νέου σταθμού!
05 Δεκ. 2025 18:10
Pelop News

Από τη Διοίκηση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας ανακοινώθηκε ότι την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου θα αρχίσει να  λειτουργεί στην Πάτρα ο νέος Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων. Παράλληλα γνωστοποιήθηκε ότι τα επίσημα εγκαίνια προγραμματίζονται για τον Μάρτιο του 2026.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η Διοίκηση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων Νομού Αχαΐας την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025.

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, φορέων, συμπολιτών , ταξιδιωτών και της διοίκησης του Υπεραστικού ΚΤΕΛ.

Τα επίσημα εγκαίνια του νέου Σταθμού θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία η Πάτρα θα φιλοξενήσει το Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Λεωφορείων Ελλάδος, με τη συμμετοχή εκπροσώπων και προέδρων από όλη τη χώρα.

Ο νέος σταθμός, ένα έργο σύγχρονο, λειτουργικό και υψηλών προδιαγραφών, έρχεται να ενισχύσει τις μεταφορές της περιοχής, προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πολίτες και στους επισκέπτες της Αχαΐας.

Για τη Διοίκηση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ
Νομού Αχαΐας»

