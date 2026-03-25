Γιατί το Πακιστάν θέλει να παίξει ρόλο ως μεσολαβητής για τη λήξη του πολέμου

Φως στον ολοένα και πιο κρίσιμο ρόλο του Πακιστάν ως διαμεσολαβητή ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν επιχειρεί να ρίξει το Sky News, αναζητώντας απαντήσεις στο γιατί η χώρα της Νότιας Ασίας αναδεικνύεται σε βασικό παίκτη των εξελίξεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, φέρεται να λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του προέδρου της ιρανικής Βουλής, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, των Αμερικανών απεσταλμένων, αλλά και του Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας έχει προχωρήσει σε πάνω από 30 επαφές με ομολόγους του στη Μέση Ανατολή, εντείνοντας τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης.

Ποιος είναι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν

Οι ένοπλες δυνάμεις στο Πακιστάν διαδραματίζουν διαχρονικά κυρίαρχο ρόλο στην εξουσία. Ωστόσο, ο Ασίμ Μουνίρ έχει συγκεντρώσει ακόμη μεγαλύτερη επιρροή από το 2022, όταν ανέλαβε αρχηγός του στρατού, χάρη και σε συνταγματική τροποποίηση που του έδωσε ενιαίο έλεγχο.

Παράλληλα, έχει στενή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της έντασης Πακιστάν–Ινδίας, για την οποία ο Τραμπ είχε ισχυριστεί ότι συνέβαλε στον τερματισμό της. Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον είχε πέρυσι χαρακτηρίσει «αγαπημένο του στρατάρχη».

Το Πακιστάν φαίνεται να ενισχύει τον ρόλο του ως διαμεσολαβητής στη διεθνή σκηνή, αφού συμμετείχε στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ λίγο μετά την επίσκεψη του στρατηγού Ασίμ Μουνίρ στο Νταβός τον Ιανουάριο, όπου συναντήθηκε με τον αμερικανό πρόεδρο.

Παράλληλα, η χώρα προχώρησε σε συμφωνία με εταιρεία κρυπτονομισμάτων που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ, προκειμένου να χρησιμοποιήσει το σταθερό νόμισμα USD1 της εταιρείας για διασυνοριακές πληρωμές – μια κίνηση που υπογραμμίζει τη στρατηγική της να ενισχύσει τις οικονομικές και γεωπολιτικές της σχέσεις.

Γιατί το Πακιστάν πιέζει για ειρήνη

Το Πακιστάν διατηρεί απευθείας δίαυλο επικοινωνίας τόσο με την Ουάσινγκτον όσο και με την Τεχεράνη. Θεωρείται ένας από τους λιγότερο εχθρικούς γείτονες του Ιράν, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των ΗΠΑ, γεγονός που το καθιστά αξιόπιστο διαμεσολαβητή.

Η πρεσβεία του Πακιστάν στην Ουάσιγκτον φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, την de facto αποστολή της Τεχεράνης από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Παράλληλα, η χώρα διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη σιιτική κοινότητα στον κόσμο μετά το Ιράν, ενισχύοντας τους δεσμούς της με την περιοχή.

Ωστόσο, το Πακιστάν έχει τα δικά του κίνητρα για να πιέσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν: αντιμετωπίζει διακοπές στην προμήθεια καυσίμων εν μέσω της σύγκρουσης με τους Αφγανούς Ταλιμπάν, καταλήγει η ανάλυση του Sky News.

