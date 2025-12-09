«Γιατρεύτηκαν, αλλά μου τα θανατώνουν»: Χάνεται μαζί του μια σπάνια φυλή – Συγκλονίζει ο κτηνοτρόφος που βλέπει να αφανίζεται το κοπάδι μιας ζωής ΒΙΝΤΕΟ

Δεν είναι μόνο τα ζώα που χάνονται. Είναι μια ολόκληρη σπάνια φυλή προβάτων και ένας άνθρωπος που βλέπει να σβήνει το έργο της ζωής του. Ο κτηνοτρόφος Κώστας Θεοφίλου παρακολουθεί τις τελευταίες ημέρες το κοπάδι του να οδηγείται στη θανάτωση λόγω ευλογιάς, ενώ –όπως λέει– μεγάλο μέρος των ζώων έχει αναρρώσει.

Ο ίδιος πήρε πρόσφατα εξιτήριο από το νοσοκομείο, έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη όταν πληροφορήθηκε την έκταση της καταστροφής. Από τα συνολικά 600 πρόβατα, 207 πέθαναν, ενώ τα υπόλοιπα περίπου 400 πρόκειται να θανατωθούν τις επόμενες ημέρες.

Όπως τονίζει, είχε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα βιοπροστασίας και κατάφερε να σώσει μόνο το ένα από τα δύο κοπάδια του. «Τα υπόλοιπα γιατρεύτηκαν από την ευλογιά, αλλά μου τα θανατώνουν», αναφέρει, επιμένοντας ότι η καλή κατάστασή τους επιβεβαιώνεται και από κτηνίατρο.





Ο κ. Θεοφίλου ζητά να γίνει νέα αυτοψία στη μονάδα του, ώστε να διαπιστωθεί εκ νέου η υγεία των ζώων. «Να έρθουν να δουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα», λέει, προσθέτοντας πως αν η θανάτωση δεν αποφευχθεί, τουλάχιστον να ολοκληρωθεί γρήγορα για να μη βιώνει καθημερινά την αγωνία.

«Δεν ξαναγίνεται αυτό το κοπάδι»

Στο ερώτημα αν μπορεί να ξαναστηθεί το κοπάδι, η απάντησή του είναι κατηγορηματική: όχι. Όπως δηλώνει, πρόκειται για το τελευταίο κοπάδι της φυλής Ρουμλουκίου στην Ελλάδα. Μια φυλή που, αν χαθεί, δεν μπορεί να αντικατασταθεί ούτε σε σύντομο ούτε σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο κτηνοτρόφος αναφέρει ότι είχε αποστείλει υπόμνημα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ζητώντας ειδική διαχείριση, λόγω του σπάνιου χαρακτήρα της φυλής. Όπως λέει, μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει καμία απάντηση.

«Η ευλογιά είναι άτιμη ασθένεια. Αν τα πιάσει στο πλάι, το ξεπερνάνε. Τα δικά μου πολλά το ξεπέρασαν. Αυτό που ζήτησα ήταν, επειδή είναι διατηρητέα φυλή, να μείνουν ζωντανά. Αλλά ακόμη περιμένω απάντηση, ενώ τα σκότωσαν», σημειώνει.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που χάνεται –όπως περιγράφει– δεν είναι απλώς ένα κοπάδι παραγωγής. Είναι μια σπάνια γενετική κληρονομιά και δεκαετίες φροντίδας, επιλογής και μόχθου, που σβήνουν μέσα σε λίγες ημέρες.

