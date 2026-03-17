Γιγαντιαία επιχείρηση της ΕΛΑΣ για κύκλωμα «δουλεμπόρων» – Δεκάδες προσαγωγές σε Κρήτη, Αθήνα και Θήβα

Μεγάλης κλίμακας επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Τρίτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε στήσει δίκτυο εκμετάλλευσης αλλοδαπών εργατών, κυρίως από το Πακιστάν. Η επιχείρηση συντονίζεται από την Ασφάλεια Ηρακλείου και εκτείνεται όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και σε περιοχές όπως η Αθήνα και η Θήβα, ενώ στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν μπει και ιδιωτικά ΚΕΠ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από κρητικά μέσα, οι έρευνες εξελίσσονται σε Ηράκλειο, Μοίρες, Τυμπάκι, Τσιφούτ Καστέλλι, Λασίθι, αλλά και εκτός Κρήτης. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση περιγράφουν τη δράση του κυκλώματος με ιδιαίτερα βαρείς χαρακτηρισμούς, κάνοντας λόγο για «σύγχρονο δουλεμπόριο» και «εμπόριο ψυχών», καθώς οι αλλοδαποί εργάτες φέρεται να είχαν μετατραπεί σε αντικείμενο συστηματικής εκμετάλλευσης.

Το σχήμα που ερευνάται παραπέμπει, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, σε οργανωμένο μηχανισμό διακίνησης και «ενοικίασης» εργαζομένων. Όπως αναφέρεται, τα μέλη του κυκλώματος εξασφάλιζαν άδειες παραμονής σε αλλοδαπούς εμφανίζοντάς τους ως εργαζόμενους σε εικονικούς εργοδότες και στη συνέχεια τους προωθούσαν κατά διαστήματα σε άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες, παρακρατώντας σημαντικό μέρος από τα χρήματα που κέρδιζαν. Η εικόνα που περιγράφεται είναι εκείνη ενός συστήματος που λειτουργούσε με όρους «σκλαβοπάζαρου».

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται, μεταξύ άλλων, και ιδιωτικό ΚΕΠ στο Ηράκλειο, ενώ σύμφωνα με νεότερες αναφορές αντίστοιχα ιδιωτικά ΚΕΠ φέρονται να ελέγχονται και σε Αθήνα και Θήβα. Οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο μέσω αυτών διευκολυνόταν η νομιμοποίηση της παρουσίας και της εργασίας των θυμάτων του κυκλώματος.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει δεκάδες προσαγωγές, με το Cretalive να ανεβάζει τον αριθμό σε περίπου 19 με 20, ενώ πληροφορίες συγκλίνουν ότι ορισμένες από αυτές αναμένεται να μετατραπούν σε συλλήψεις όσο προχωρά η επεξεργασία των στοιχείων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν κατασχεθεί και περισσότερα από 200.000 ευρώ, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για υπόθεση με μεγάλο οικονομικό και εγκληματικό βάθος.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ήδη από τοπικές πηγές ως μία από τις μεγαλύτερες που έχει χειριστεί η Ασφάλεια Ηρακλείου την τελευταία δεκαπενταετία, κάτι που δείχνει και το εύρος των ερευνών που είναι ακόμη σε πλήρη εξέλιξη.

