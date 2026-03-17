Γιγαντιαία επιχείρηση της ΕΛΑΣ για κύκλωμα «δουλεμπόρων» – Δεκάδες προσαγωγές σε Κρήτη, Αθήνα και Θήβα

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με επίκεντρο το Ηράκλειο για την εξάρθρωση κυκλώματος εκμετάλλευσης αλλοδαπών εργατών, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για υπόθεση «εμπορίου ψυχών» και τις προσαγωγές να έχουν ήδη φτάσει περίπου τις 19 με 20.

17 Μαρ. 2026 14:54
Pelop News

Μεγάλης κλίμακας επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Τρίτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε στήσει δίκτυο εκμετάλλευσης αλλοδαπών εργατών, κυρίως από το Πακιστάν. Η επιχείρηση συντονίζεται από την Ασφάλεια Ηρακλείου και εκτείνεται όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και σε περιοχές όπως η Αθήνα και η Θήβα, ενώ στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν μπει και ιδιωτικά ΚΕΠ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από κρητικά μέσα, οι έρευνες εξελίσσονται σε Ηράκλειο, Μοίρες, Τυμπάκι, Τσιφούτ Καστέλλι, Λασίθι, αλλά και εκτός Κρήτης. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση περιγράφουν τη δράση του κυκλώματος με ιδιαίτερα βαρείς χαρακτηρισμούς, κάνοντας λόγο για «σύγχρονο δουλεμπόριο» και «εμπόριο ψυχών», καθώς οι αλλοδαποί εργάτες φέρεται να είχαν μετατραπεί σε αντικείμενο συστηματικής εκμετάλλευσης.

Το σχήμα που ερευνάται παραπέμπει, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, σε οργανωμένο μηχανισμό διακίνησης και «ενοικίασης» εργαζομένων. Όπως αναφέρεται, τα μέλη του κυκλώματος εξασφάλιζαν άδειες παραμονής σε αλλοδαπούς εμφανίζοντάς τους ως εργαζόμενους σε εικονικούς εργοδότες και στη συνέχεια τους προωθούσαν κατά διαστήματα σε άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες, παρακρατώντας σημαντικό μέρος από τα χρήματα που κέρδιζαν. Η εικόνα που περιγράφεται είναι εκείνη ενός συστήματος που λειτουργούσε με όρους «σκλαβοπάζαρου».

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται, μεταξύ άλλων, και ιδιωτικό ΚΕΠ στο Ηράκλειο, ενώ σύμφωνα με νεότερες αναφορές αντίστοιχα ιδιωτικά ΚΕΠ φέρονται να ελέγχονται και σε Αθήνα και Θήβα. Οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο μέσω αυτών διευκολυνόταν η νομιμοποίηση της παρουσίας και της εργασίας των θυμάτων του κυκλώματος.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει δεκάδες προσαγωγές, με το Cretalive να ανεβάζει τον αριθμό σε περίπου 19 με 20, ενώ πληροφορίες συγκλίνουν ότι ορισμένες από αυτές αναμένεται να μετατραπούν σε συλλήψεις όσο προχωρά η επεξεργασία των στοιχείων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν κατασχεθεί και περισσότερα από 200.000 ευρώ, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για υπόθεση με μεγάλο οικονομικό και εγκληματικό βάθος.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ήδη από τοπικές πηγές ως μία από τις μεγαλύτερες που έχει χειριστεί η Ασφάλεια Ηρακλείου την τελευταία δεκαπενταετία, κάτι που δείχνει και το εύρος των ερευνών που είναι ακόμη σε πλήρη εξέλιξη.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:10 Σκέντζος για νίκη με ΠΑΣ Ναυπάκτου: «Ο Αίολος Αγυιάς δεν τα παρατάει ποτέ»
17:08 Η μαρτυρία της Svetlana Pozhidaeva μετά τα αρχεία Επστάιν: «Με έλεγχε και με εκβίαζε για πάνω από 10 χρόνια»
17:08 Νίκος Μοίραλης για εκλογές ΠΑΣΟΚ: «Αμφίπλευρη διεύρυνση με ανοιχτές πόρτες»
17:05 Αντίπαλος της Ελλάδας με την Ουγγαρία ο επιθετικός της ΑΕΚ Μπαρνάμπας Βάργκα
16:58 Γιάννης Μαστρογεωργίου: «Όπλο μας το ελληνικό ταλέντο» – Ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην «Π»
16:52 Η Ελλάδα στο επίκεντρο του γαλλικού ενδιαφέροντος στη μεγάλη τουριστική έκθεση του Παρισιού
16:48 Μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας υπέγραψαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας
16:42 Πόσα ενοίκια χρειάζονται για να αγοράσεις σπίτι στην Αττική
16:40 Οι γυναίκες του ΝΟΠ αναμενόμενη ήττα από τον Ολυμπιακό
16:38 Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν στον βυθό τεχνητής λίμνης ξενοδοχείου
16:36 Ρήγμα στην κυβέρνηση Τραμπ: Ο Τζο Κεντ παραιτήθηκε καταγγέλλοντας πιέσεις του Ισραήλ για τον πόλεμο με το Ιράν
16:30 Η γυναίκα της viral kiss cam των Coldplay σπάει τη σιωπή της και απαντά για όσα ακολούθησαν
16:30 Εκλογές συνέδρων ΠΑΣΟΚ: Ο κερδισμένος Ανδρουλάκης, η εσωστρέφεια και η προσέλευση
16:24 HMS Dragon: Το βρετανικό αντιτορπιλικό μπήκε στη Μεσόγειο με προορισμό την Κύπρο
16:16 Ερύμανθος: Ενα ακόμα έργο αγροτικής οδοποιίας – Ποιες περιοχές θα συνδεθούν
16:15 «Με σταμάτησαν με την κοιλιά τούρλα»: Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για το αλκοτέστ που της έκαναν
16:10 Νετανιάχου: Πιέζουμε το ιρανικό καθεστώς μέχρι να ανοίξει δρόμος ανατροπής
16:10 Νέοι κόμβοι  φωτεινής σηματοδότησης σε Αχαΐα και Ηλεία
16:04 Από το πρήξιμο στην αναφυλαξία: τι πρέπει να γνωρίζουμε μετά από τσίμπημα μέλισσας
16:00 Πάτρα: Πέθανε ο Γιάννης «Σταθάκος» – Ο μαγαζάτορας που τάισε πρώην Πρωθυπουργούς, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
