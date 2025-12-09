Γιγαντιαίο κύμα στην Τενερίφη παρέσυρε τέσσερα άτομα σε φυσική πισίνα, ΒΙΝΤΕΟ

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε μια ιδιαίτερα δημοφιλή φυσική θαλασσινή πισίνα στη δυτική ακτή του νησιού, ενώ ίσχυε προειδοποίηση για ισχυρή θαλασσοταραχή και η πρόσβαση φέρεται να ήταν κλειστή

09 Δεκ. 2025 18:35
Στην Τενερίφη η δύναμη της θάλασσας χτύπησε ξανά! Την Κυριακή (07.12.2025), ένα εξαιρετικά ισχυρό κύμα υπερέβη το προστατευτικό τοίχωμα της φυσικής πισίνας Ίσλα Κανγκρέχο, στην ακτή των Λος Γκιγκάντες, εκσφενδονίζοντας αρκετά άτομα στη θάλασσα και παρασύροντάς τους ανοιχτά, σύμφωνα με τον Guardian.

Τέσσερις από αυτούς έχασαν τη ζωή τους – δύο Ρουμάνοι και δύο Σλοβάκοι – ενώ ένας πέμπτος εξακολουθεί να αγνοείται, αφού τον παρέσυρε το κύμα, όπως ανακοίνωσαν οι ισπανικές αρχές στην Τενερίφη.

Οι διασώστες επιστράτευσαν τζετ σκι και ελικόπτερα για τον εντοπισμό των θυμάτων, ανασύροντας τρεις σορούς από την Κυριακή: έναν άνδρα 35 ετών, μια γυναίκα 55 ετών και έναν τρίτο άνδρα αγνώστων στοιχείων. Η τέταρτη σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα, που είχε επανέλθει στη ζωή επί τόπου, κατέληξε τη Δευτέρα στο νοσοκομείο.

Ο χώρος είναι γνωστός για την επικινδυνότητά του σε κακοκαιρία. Σκαμμένη σχεδόν στο επίπεδο της θάλασσας, με ηφαιστειογενή βράχια στη μία πλευρά και τσιμεντένιο τοίχωμα στην άλλη, η πισίνα κατακλύζεται συχνά όταν τα υψηλά κύματα υπερβαίνουν το προστατευτικό φράγμα. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ίσχυε προειδοποίηση για επικίνδυνη θάλασσα και η πρόσβαση είχε επισήμως απαγορευτεί από τις 3 Δεκεμβρίου.

Κάτοικοι υποστηρίζουν ότι, παρά τις πινακίδες απαγόρευσης και τα κιγκλιδώματα που τοποθετήθηκαν λόγω των καιρικών συνθηκών, ορισμένοι τουρίστες εξακολουθούσαν να μπαίνουν στην πισίνα. Περιγράφουν ένα σημείο όπου μια απλή πτώση αρκεί για να παγιδευτεί κάποιος σε ολισθηρούς βράχους, καθιστώντας την επιστροφή στη στεριά σχεδόν αδύνατη. «Ο κόσμος δεν ξέρει πώς είναι η θάλασσα εδώ. Ο κίνδυνος είναι οι βράχοι: πέφτεις και δεν μπορείς να ξανανέβεις», είπε ένας κάτοικος.

Ο δήμαρχος του Σαντιάγο ντελ Τέιδε, Εμίλιο Ναβάρο, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και επιβεβαίωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονταν τη Δευτέρα για τον εντοπισμό του αγνοούμενου. Υπενθύμισε ότι οι αρχές ενισχύουν συνεχώς τα μέτρα προειδοποίησης και τις προληπτικές απαγορεύσεις: «Ζητάμε από τον κόσμο να σέβεται τη σήμανση. Υπάρχει για να προστατεύει όλους.»

Το δυστύχημα σημειώνεται έναν μήνα μετά από άλλο περιστατικό ισχυρής θαλασσοταραχής, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκαπέντε στην Τενερίφη, παρασυρμένοι και αυτοί από τη δύναμη των κυμάτων του Ατλαντικού.

