Γιγαντιαίος καρχαρίας από την εποχή των δεινοσαύρων ανακαλύφθηκε στη βόρεια Αυστραλία

Οι καρχαρίες δεν είναι απλώς ακόμη ένα θαλάσσιο είδος. Εδώ και δεκαετίες αποτελούν σύμβολα δύναμης και κυριαρχίας στους ωκεανούς, γοητεύοντας επιστήμονες και κοινό. Μια νέα εντυπωσιακή ανακάλυψη έρχεται να ενισχύσει αυτόν τον μύθο, καθώς απολιθώματα άγνωστου μέχρι σήμερα καρχαρία εντοπίστηκαν βόρεια της Αυστραλίας, κοντά στο Ντάργουιν.

Η περιοχή αποτελούσε στο παρελθόν τμήμα του αρχαίου ωκεανού της Τηθύος, ενός τεράστιου υδάτινου συστήματος που υπήρχε πριν από εκατομμύρια χρόνια. Εκεί έχουν βρεθεί κατά καιρούς απολιθώματα προϊστορικών θαλάσσιων οργανισμών, όπως πλησιόσαυροι και ιχθυόσαυροι. Αυτή τη φορά, οι ερευνητές έφεραν στο φως πέντε μεγάλους, μερικώς ορυκτοποιημένους σπονδύλους ενός λαμνοειδούς καρχαρία.

Το μέγεθός τους είναι εντυπωσιακό: ξεπερνούν τα 12 εκατοστά σε πλάτος, όταν οι αντίστοιχοι σπόνδυλοι ενός σύγχρονου λευκού καρχαρία φτάνουν έως τα 8. Το εύρημα υποδεικνύει ότι πρόκειται για έναν γιγαντιαίο θηρευτή, πιθανό μέλος της ομάδας των καρδαβιοδοντιδών, που κυριαρχούσαν στις θάλασσες πριν από περίπου 100 εκατομμύρια χρόνια.

Sharks are an ancient and diverse lineage with great variations in size and shape, and they occupy a huge variety of ecological niches, from reef dwellers to bottom feeders to open-ocean predators. https://t.co/dtDEZMKVT5 pic.twitter.com/WJVg1vgfSR — Quanta Magazine (@QuantaMagazine) November 13, 2025



Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από διεθνή ομάδα επιστημόνων και δημοσιεύθηκε στο Nature Portfolio Communications Biology. Τα ευρήματα προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία για την εξέλιξη των καρχαριών, οι οποίοι κατοικούν στους ωκεανούς για περισσότερα από 400 εκατομμύρια χρόνια – πολύ πριν την εμφάνιση των δεινοσαύρων.

Απολιθώματα παρόμοιων ειδών εκτίθενται πλέον και στο Σουηδικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, φέρνοντας στο φως έναν χαμένο κόσμο όπου γιγαντιαίοι θαλάσσιοι θηρευτές κυριαρχούσαν στα βάθη.

