Γίναμε Σικάγο, πυροβολισμοί στον δρόμο, ένοπλη επίθεση σε οδηγό ΙΧ!

Κόκκινος συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. το απόγευμα σήμερα (3/2/2026), όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ προς ΙΧ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Μαραθώνος στη Νέα Μάκρη απέναντι από υποκατάστημα αλυσίδας σούπερ μάρκετ.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, όπου εντόπισαν 7 κάλυκες και ένα φυσίγγιο. όχι όμως οι δράστες ούτε το όχημα που έγινε στόχος.

Κατά πληροφορίες οι δράστες ήταν τρεις και διέφυγαν πεζοί, ενώ, αναζητείται και το ΙΧ που δέχτηκε τους πυροβολισμούς.

