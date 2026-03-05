Γίνε μέρος της εθελοντικής ομάδας του 4ου Διεθνούς Ημιμαραθωνίου Πάτρας

Έλα κι εσύ μαζί μας, γίνε εθελοντής/εθελόντρια και βοήθησέ μας να διοργανώσουμε μαζί μια μεγάλη δρομική γιορτή για την πόλη της Πάτρας, να υποστηρίξουμε τους δρομείς σε κάθε σημείο της διαδρομής μέχρι τον τερματισμό και να μεταφέρουμε το μήνυμα του αθλητισμού, της συμμετοχής και της συνεργασίας.

05 Μαρ. 2026 16:03
Pelop News

Μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση όπως ο 4ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας, που κάθε χρόνο συγκεντρώνει χιλιάδες δρομείς και θεατές, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμβολή της εθελοντικής μας ομάδας.

Ποιος μπορεί να γίνει εθελοντής;
Εθελοντής/εθελόντρια στον 4ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Πάτρας μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε θέλει να προσφέρει τον χρόνο και την ενέργειά του για την πραγματοποίηση μιας μεγάλης δρομικής γιορτής για την πόλη.
Μπορείς να συμμετάσχεις αν:
• αγαπάς τον αθλητισμό και τα δρομικά γεγονότα
• σε ενδιαφέρει η διοργάνωση events και θέλεις να ζήσεις από κοντά την εμπειρία μιας μεγάλης διοργάνωσης
• θέλεις να υποστηρίξεις τους δρομείς και να συμβάλεις στην επιτυχία του αγώνα
• θέλεις να προσφέρεις λίγο από τον χρόνο σου και να γίνεις μέρος μιας δυνατής ομάδας εθελοντών
Άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας μπορούν να συμμετάσχουν στην εθελοντική ομάδα της διοργάνωσης.

Πού μπορείς να συμμετάσχεις ως εθελοντής;
Οι εθελοντές θα στελεχώσουν οργανωμένες ομάδες στους παρακάτω τομείς:
• Προετοιμασία race kits (τσάντες δρομέων)
• Διανομή υλικού
• Φύλαξη προσωπικών αντικειμένων
• Σημεία υδροδοσίας
• Καθοδήγηση δρομέων (στροφές και διασταυρώσεις)
• Σημεία ελέγχου / υποστήριξη Τροχαίας
• Τερματισμός – παράδοση αναμνηστικών μεταλλίων
• Απονομές μεταλλίων
• Ενθάρρυνση δρομέων κατά τη διάρκεια της διαδρομής

Τι σου προσφέρει η εμπειρία του εθελοντισμού;
Συμμετέχοντας ως εθελοντής:
• γίνεσαι μέρος μιας μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης
• συμβάλλεις ενεργά στην επιτυχία του αγώνα
• ζεις από κοντά τη μοναδική ατμόσφαιρα του «ευ αγωνίζεσθαι»
• αποκτάς εμπειρία ομαδικής συνεργασίας

Οι παροχές προς τους εθελοντές μας;
• Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εθελοντισμού
• Badge / lanyard
• Μπλούζα της διοργάνωσης
• Καπέλο της διοργάνωσης
• Snack και νερό
• Συμμετοχή σε κλήρωση για 3 ζευγάρια παπούτσια HOKA
• Συμμετοχή σε κλήρωση για ένα κινητό τηλέφωνο
• Αναφορά στο site και στα social media της διοργάνωσης (ομαδική φωτογραφία) και προβολή στα μέσα της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Γίνε κι εσύ μέρος της εμπειρίας!

Αν θέλεις να ζήσεις τον παλμό του αγώνα από κοντά και να συμβάλεις στην επιτυχία της διοργάνωσης, δήλωσε συμμετοχή στην ομάδα εθελοντών.

Δήλωσε συμμετοχή εδώ

