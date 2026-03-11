Γιόγκα και λίμπιντο: 4 στάσεις που μπορούν να ενισχύσουν τη σεξουαλική επιθυμία

Πώς η πρακτική της γιόγκα μπορεί να μειώσει το στρες και να βοηθήσει στην επανασύνδεση με το σώμα

Γιόγκα και λίμπιντο: 4 στάσεις που μπορούν να ενισχύσουν τη σεξουαλική επιθυμία
11 Μαρ. 2026 15:56
Pelop News

Οι αλλαγές στη σεξουαλική επιθυμία είναι κάτι που βιώνουν πολλοί άνθρωποι σε διαφορετικές φάσεις της ζωής τους. Παράγοντες όπως το άγχος, οι ορμονικές μεταβολές, η έλλειψη ύπνου και οι πιεστικοί ρυθμοί της καθημερινότητας μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της λίμπιντο.

Σύμφωνα με ειδικούς, η πρακτική της γιόγκα μπορεί να συμβάλει στην αναζωογόνηση της σεξουαλικής ενέργειας, καθώς ενισχύει την αναπνοή, βελτιώνει τη ζωτικότητα και βοηθά στη βαθύτερη σύνδεση με το σώμα και τα συναισθήματα.

Πώς η γιόγκα βοηθά τη λίμπιντο

Η γιόγκα δημιουργεί μια πιο συνειδητή σχέση με το σώμα, ενισχύοντας την αυτογνωσία στις σωματικές και συναισθηματικές αισθήσεις. Η σύνδεση αυτή θεωρείται βασική προϋπόθεση για την επαναφορά της επιθυμίας.

Παράλληλα, η τακτική πρακτική βοηθά στη μείωση του στρες, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και ενισχύει τη συνολική ευεξία, παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με την ερωτική ζωή.

4 στάσεις γιόγκα που μπορούν να ενισχύσουν τη σεξουαλική επιθυμία

1. Cat–Cow (Bitilasana / Marjariasana)
Η στάση αυτή εκτελείται σε τετραποδική θέση, με εναλλαγές καμπύλωσης και έκτασης της σπονδυλικής στήλης.
Οφέλη: Ενισχύει την κυκλοφορία στην περιοχή της λεκάνης, ενεργοποιεί τους μύες του πυελικού εδάφους και συγχρονίζει την κίνηση με την αναπνοή.

Γιόγκα και λίμπιντο: 4 στάσεις που μπορούν να ενισχύσουν τη σεξουαλική επιθυμία

2. Baddha Konasana (άνοιγμα ποδιών)
Καθιστή στάση με τα πέλματα ενωμένα και τα γόνατα ανοιχτά προς τα έξω.
Οφέλη: Αυξάνει τη ροή αίματος στη λεκάνη και τα αναπαραγωγικά όργανα, ενώ συμβάλλει στη χαλάρωση του σώματος και του μυαλού.

Γιόγκα και λίμπιντο: 4 στάσεις που μπορούν να ενισχύσουν τη σεξουαλική επιθυμία

Young sporty woman practicing yoga, doing Butterfly exercise, baddha konasana pose, working out, wearing sportswear, black pants and top, indoor full length, yoga studio

3. Malasana (βαθύ κάθισμα)
Στάση βαθιού καθίσματος με τα πόδια ανοιχτά και τους γοφούς χαμηλά.
Οφέλη: Ανοίγει την περιοχή της λεκάνης, ενισχύει την κυκλοφορία και ενεργοποιεί το αναπαραγωγικό σύστημα.

Γιόγκα και λίμπιντο: 4 στάσεις που μπορούν να ενισχύσουν τη σεξουαλική επιθυμία

Sporty smiling beautiful young woman in white sportswear sitting in squat, Garland Pose, Malasana with hands in Namaste, studio full length shot on white background, three-quarters view, isolated

4. Setu Bandhasana (γέφυρα)
Ξαπλωμένοι ανάσκελα με λυγισμένα γόνατα, σηκώνουμε τη λεκάνη πιέζοντας τα πέλματα στο έδαφος.
Οφέλη: Τονώνει το νευρικό σύστημα, ενεργοποιεί αδένες όπως ο θυρεοειδής και μειώνει το στρες.

Γιόγκα και λίμπιντο: 4 στάσεις που μπορούν να ενισχύσουν τη σεξουαλική επιθυμία

Young sporty woman in grey sportswear, leggings and bra practicing yoga, beautiful girl doing Glute Bridge exercise, dvi pada pithasana pose, working out at home or in yoga studio

Ο ρόλος της αναπνοής και της επίγνωσης

Η βαθιά και συνειδητή αναπνοή αποτελεί βασικό στοιχείο της γιόγκα. Βοηθά στη χαλάρωση του σώματος και ιδιαίτερα της περιοχής της λεκάνης, ενώ η συγκέντρωση στις σωματικές αισθήσεις συμβάλλει στην επανασύνδεση με τη σεξουαλική ενέργεια.

Η γιόγκα δεν αποτελεί μόνο σωματική άσκηση αλλά και πρακτική ψυχικής ισορροπίας. Μέσα από την κίνηση, την αναπνοή και τη συνειδητή παρουσία, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του στρες και στην επαναφορά της επιθυμίας με έναν φυσικό και ασφαλή τρόπο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:28 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών προτείνει δέσμη μέτρων για τα ευρωπαϊκά δίκτυα
16:20 Τέλος ο Βασίλης Σπανούλης από τη Μονακό – Το πρώτο σχόλιο του προπονητή της Εθνικής
16:12 Νέα εποχή μετακίνησης στην Πατρών – Πύργου: Ξεκινά η χιλιομετρική χρέωση
16:04 Από τον θαυμασμό έως το εδώλιο – Η περίπτωση της Καλαμάτας και η υπόθεση της Παναχαϊκής
15:56 Γιόγκα και λίμπιντο: 4 στάσεις που μπορούν να ενισχύσουν τη σεξουαλική επιθυμία
15:48 Το υπουργείο Δικαιοσύνης του Ισραήλ δεν εισηγείται την απονομή χάριτος στον Νετανιάχου
15:40 Τίτλοι τέλους για τη δίκη της Χρυσής Αυγής – Δείτε αναλυτικά τις ποινές
15:32 Δύο πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων σήμερα από Ντουμπάι και Ντόχα
15:24 Taylor Swift: Η περιουσία της αγγίζει τα 2 δισ. δολάρια – Δεύτερη πλουσιότερη διάσημη γυναίκα στον κόσμο
15:16 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Νέοι κωδικοί στο έντυπο Ε1 με μειώσεις φόρου και τεκμηρίων
15:08 Η 14η Εαρινή Παμπατραϊκή Έκθεση Τέχνης στην Αγορά Αργύρη
15:00 Η ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά μιλά στην «Π» για Τέμπη, Τουρισμό και τρένο: «Η Δ. Ελλάδα πολιτιστικός προορισμός»
14:58 Γεωργιάδης: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος κλινικών μελετών – Το «όπλο» της ψηφιακής υγείας και των ιατρικών δεδομένων
14:53 Κύκλωμα «προστασίας» σε Πιερία, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη: Εκβίαζαν καταστηματάρχες – Στο φως και εκμετάλλευση γυναικών
14:47 Η Πάτρα γιόρτασε την ενεργό γήρανση στο 1ο Φεστιβάλ Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης
14:44 ΟΛΜΕ για την υπόθεση της καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη: «Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι»
14:40 Όμιλος ΑΒΑΞ: Υπογραφή μνημονίου με τη ΣΤΑΝΤΑ για πύργο κατοικιών 29.800 τ.μ. στα Κεραμεία Αλλατίνη, στη Θεσσαλονίκη
14:33 «Έκλεισαν» οι αιτήσεις εργαζομένων στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ
14:27 Έκτακτα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας λόγω κρίσης στη Μέση Ανατολή – Πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα, πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ
14:19 Μαρινάκης: «Να ανοίξει η συζήτηση για κατάργηση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ