Γιώργος Γουρδούπης για τη «ναυμαχία» ΝΑΟ Κέρκυρας-ΝΕΠ: «Το καλύτερο για τη νίκη»

Η Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, καθώς αγωνίζεται την Κυριακή (15.00) εκτός έδρας με αντίπαλο τον ΝΑΟ Κέρκυρας στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής.

«Είναι ένας σημαντικός αγώνας σε μια δύσκολη έδρα και με μια ομάδα που αυτή την στιγμή βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας», δήλωσε ο νεαρός πολίστας της ΝΕΠ Γιώργος Γουρδούπης και πρόσθεσε τα εξής: «Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για τη νίκη. Είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι κι αν βρεθούμε σε καλή μέρα και με την βοήθεια του προπονητή μας θα επιδιώξουμε τη νίκη».

