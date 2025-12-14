Γιώργος Κακοσαίος για Χάρη Βαρθακούρη: Ίσως έχει αδικηθεί, έχει πατέρα τον θρύλο της ελληνικής μουσικής

Την άποψη ότι ο Χάρης Βαρθακούρης έχει αδικηθεί λόγω της σύγκρισης που γινόταν με τον πατέρα του εξέφρασε ο Γιώργος Κακοσαίος. Ο τραγουδιστής χαρακτήρισε τον συνάδελφό του ιδιαίτερα ταλαντούχο με απίστευτη φωνή και απίστευτη τεχνική.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη», το βράδυ του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου, ο Γιώργος Κακοσαίος ανέφερε: «Ο Χάρης Βαρθακούρης είναι από τους πιο ταλαντούχους τραγουδιστές που έχουμε στην Ελλάδα. Απίστευτη φωνή, απίστευτη τεχνική. Πολύ πιθανόν να έχει αδικηθεί, είχε την ατυχία να έχει πατέρα έναν θρύλο της ελληνικής μουσικής. Όταν λέω “ατυχία”, εννοώ για τη σύγκριση του κόσμου. Όταν ένα παιδί έχει πατέρα καλλιτέχνη, η σύγκριση υπάρχει, το βιώνω».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Γιώργος Κακοσαίος θυμήθηκε τη συζήτηση που είχε κάνει με τον πατέρα του, τον Γιάννη Πλούταρχο, για τη σύγκριση που θα ακολουθούσε μετά την απόφασή του να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Όπως του είχε πει, ήταν αναπόφευκτο να τους συγκρίνουν, αλλά εκείνος είχε ξεκαθαρίσει πως είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τα σχόλια που θα δεχόταν.

Πιο αναλυτικά, μοιράστηκε: «Πριν ξεκινήσω το τραγούδι μου λέει ο πατέρας μου ”Θα υπάρχει σύγκριση. Είσαι έτοιμος να το αντιμετωπίσεις; Έχεις το στομάχι;’ Έχεις την ψυχολογία;”. Θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτή την κουβέντα, την είχαμε κάνει στην τραπεζαρία και θα έφευγα, θα πήγαινα για προπόνηση. Με πιάνει ξανά στην πόρτα και μου λέει ”Είσαι σίγουρος;”. Λέω ” Μπαμπά, θα γίνω εξαίρεση. Εγώ θα πετύχω. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, θα γράψω τα δικά μου τραγούδια. Το είδα σαν μονόδρομο να γράψω τα δικά μου τραγούδια γιατί δεν ήθελα να λέει ο κόσμος ότι ο πατέρας μου μου δίνει τα καλύτερα τραγούδια».

